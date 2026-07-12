Adalet Bakanı Akın Gürlek, manevi tazminat davasından kazandığı 150 bin lirayı Türk Kızılay'a bağışladığını açıkladı.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Köklü geçmişi, fedakar çalışanları ve gönüllüleriyle afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir. Vatandaşlarımız, Türk Kızılay'a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir. Bu vesileyle şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin lira tutarı Kızılay'a bağışladım. Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay'ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum. Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.