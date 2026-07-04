Bakanlığın kamuoyuyla paylaştığı listeye göre bazı ürünlerde etiket bilgileriyle içerik arasında ciddi farklılıklar bulunurken, bazı gıdalarda ise maliyeti düşürmeye yönelik taklit ve tağşiş uygulamalarına rastlandı.

Antep fıstığı yerine ay çekirdeği

Denetimlerin en dikkat çeken sonuçlarından biri, "Antep fıstıklı" olarak satışa sunulan eklerlerde yaşandı. Yapılan laboratuvar analizlerinde ürünlerde Antep fıstığı yerine ay çekirdeği kullanıldığı belirlendi. Listede yer alan ürünlerden birinin, daha önce iflas kararı verilen Ekleristan markasına ait olduğu görüldü.

Pekmezde şeker, balda taklit

Doğal olması beklenen üzüm pekmezlerinde ilave şeker tespit edilirken, çam balı olarak satılan bazı ürünlerde de taklit ve tağşiş yapıldığı belirlendi. Bakanlık, bu tür uygulamaların tüketiciyi yanıltıcı nitelik taşıdığına dikkat çekti.

Dana sucukta kanatlı eti ve sakatat

Et ürünlerinde de dikkat çeken usulsüzlükler ortaya çıktı. "Dana sucuk" etiketiyle piyasaya sunulan bazı ürünlerde kanatlı eti ve sakatat kullanıldığı tespit edildi. Benzer şekilde bazı lahmacun ve kebap harçlarında da kanatlı eti bulunduğu bildirildi.

Zeytinyağına farklı yağlar karıştırıldı

Denetimlerde bazı zeytinyağı ürünlerinin içerisine farklı tohum yağlarının karıştırıldığı belirlendi. Bu durumun hem ürünün kalitesini düşürdüğü hem de tüketicinin yanıltılmasına neden olduğu ifade edildi.

Siyah çayda gıda boyası bulundu

Listeye giren ürünler arasında siyah çay da yer aldı. Yapılan analizlerde bazı siyah çay örneklerinde gıda boyası tespit edildi. Bakanlık, mevzuata aykırı içerik kullanan firmaları kamuoyuyla paylaşarak tüketicilerin resmi denetim sonuçlarını takip etmeleri gerektiğini vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerin düzenli olarak kamuoyuna duyurulmaya devam edileceğini belirtirken, tüketicilerin alışveriş yaparken güvenilir markaları tercih etmeleri ve resmi denetim listelerini takip etmelerinin önemine dikkat çekti.