Yıllar boyunca terör tehdidi nedeniyle uzak durulan bölgede, “Terörsüz Türkiye” vizyonuyla sağlanan güven ortamı, doğa turizmine yeni bir soluk getirdi. Artık hem yerli hem de yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Ağrı Dağı etekleri, doğal güzellikleriyle adeta yeniden keşfediliyor. Bölgedeki huzur ortamı sayesinde turizm potansiyeli gün yüzüne çıkarken, yerel halk da ekonomik ve sosyal anlamda olumlu dönüşüm yaşıyor.

Bölgeye yatırım yapan iş insanlarından Mahmut Bahar, son dönemde yaşanan yoğun ilgiye dikkat çekerek, “Eskiden buralar kıymetsizdi. Şimdi ise herkes köylerine geri dönüyor. Hafta sonu ve bayram nedeniyle çiftliğimize çok yüksek talep var. Piknik yapmak, at turlarına katılmak ya da ATV ile gezmek isteyen vatandaşlarımız rezervasyonla geliyorlar. Eskiden Ağrı Dağı eteklerinde böyle bir ortam mümkün değildi. Bugün ise güven içinde doğayla buluşuluyor. Devletimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Yetkililer, bölge turizmine olan ilginin artarak devam etmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtiyor. Doğu Anadolu’nun gözbebeği olan Ağrı Dağı, artık sadece efsaneleriyle değil, huzur ve doğa turizmiyle de anılıyor.