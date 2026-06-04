Ekvator Ginesi vatandaşı olan 9 üniversite öğrencisi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı mutfağında bir araya gelerek ülkelerine özgü geleneksel yemeklerin hazırlığını yaptı. Renkli anların yaşandığı etkinlikte pilav ve fıstık soslu tavuk kanadının yanı sıra "bunuelos con azucar" ve "mantecado" isimli yöresel tatlıları kendi elleriyle hazırlayan öğrenciler, Türk yemeklerinden de vazgeçemediklerini belirtti.

Mutfakta müzik eşliğinde yemek hazırlayan yabancı öğrencilerin Türk mutfağına olan düşkünlüğü dikkat çekti. Pazarlama programı öğrencisi Ana Micaela Menajal Abegue, Türk yemeklerinin çok lezzetli olduğunu ve bu yemekleri fazlasıyla tüketmekten dolayı kilo aldığını esprili bir dille anlattı. Türk insanının saygılı ve sıcakkanlı olduğunu, Türkçe öğrenmenin de keyifli bir süreç olduğunu belirten Abegue, favori Türk yemeğinin ise yaprak dolması olduğunu paylaştı. Dış ticaret programında eğitim alan bir diğer öğrenci Maria del Carmen Mangue ise adeta bir mercimek çorbası tutkunu olduğunu ifade ederek, Türk mutfağının zenginliğine hayran kaldığını dile getirdi.