Edinilen bilgilere göre olay, 4 Haziran’da Yüreğir ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle apartmanın 12’nci katından düşen E.D.K. isimli kız çocuğu, önce binanın giriş bölümündeki sundurmaya çarptı, ardından zemine düştü.

Çevrede bulunan vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar tespit edilen E.D.K.’nin, doktorların müdahalesiyle hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, genç kızın yüksekten düştüğü anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kız çocuğunun önce sundurmaya çarptığı, ardından yere düştüğü görülüyor.