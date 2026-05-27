Adalet Bakanı Akın Gürlek, takipsizlik kararı verilen dosya için "kanun yararına bozma" yoluna gidildiğini duyurdu. Gelişmeyi memnuniyetle karşılayan Fenerbahçe Kulübü ise Bakan Gürlek’e teşekkür etti.

Türk futbol tarihinin en karanlık günlerinden biri olan 4 Nisan 2015'teki Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik silahlı saldırı dosyası yeniden incelemeye alındı. Rizespor deplasmanı dönüşü Trabzon’un Sürmene ilçesinde viyadük üzerinde kurşunlanan ve facianın eşiğinden dönülen olayla ilgili yürütülen soruşturmada daha önce "takipsizlik" kararı verilmişti. Kamu vicdanında derin yaralar açan bu karara karşı Adalet Bakanlığı harekete geçti.

Bakan Gürlek: "Kanun Yararına Bozma Kararı Alındı"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, olayın üzerinden geçen zamana rağmen aydınlatılamamış olmasının toplum vicdanını rahatsız etmeye devam ettiğini belirtti. Vatandaşlardan gelen haklı adalet beklentisini yakından takip ettiklerini vurgulayan Gürlek, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren Faili Meçhul Suçları Araştırma Dairesi tarafından söz konusu dosya yeniden ve titizlikle incelendi. Yapılan inceleme neticesinde, dosyaya ilişkin ‘kanun yararına bozma’ kararı dün itibarıyla alındı."

"Hiçbir Dosyanın Karanlıkta Kalmasına İzin Vermeyeceğiz"

Alınan bu kararla birlikte, daha önce verilen takipsizlik hükmünün hukuki açıdan yeniden değerlendirilmesinin önünün açıldığını belirten Bakan Gürlek, amacın menfur saldırıyı tüm yönleriyle aydınlatmak, varsa ihmalleri ortaya çıkarmak ve sorumluları yargı önüne çıkarmak olduğunu altını çizdi. Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği vazife doğrultusunda adaletin tecellisi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kamu vicdanını yaralayan hiçbir olayın üzerinin örtülmesine müsaade etmeyeceğiz" diyerek kararlılık mesajı verdi.

Fenerbahçe'den İlk Açıklama: "Önemli ve Kıymetli Bir Adım"

Adalet Bakanlığı'nın bu hamlesinin ardından Fenerbahçe Spor Kulübü de resmi internet sitesi üzerinden yazılı bir açıklama yayımladı. Saldırının sadece sarı-lacivertli kulübe değil, tüm Türk sporuna yapıldığını hatırlatan Fenerbahçe yönetimi, gelişmeden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Adaletin Takipçisiyiz:" "Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, bu sürecin ilk günden itibaren takipçisi olduk, aradan geçen yıllara rağmen adaletin tam anlamıyla sağlanması yönündeki beklentimizi her platformda kararlılıkla dile getirmeyi sürdürdük."

"Bakan Gürlek'e Teşekkür:" "Bugün kamuoyuna da yansıyan, dosyanın yeniden değerlendirilmesine yönelik gelişmeyi önemli ve kıymetli buluyoruz. Adalet Bakanımız Akın Gürlek’in konuya ilişkin gösterdiği hassasiyet ve ortaya koyduğu yaklaşımın, kamu vicdanının rahatlatılması adına büyük önem taşıdığına inanıyor; kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz."

Fenerbahçe Kulübü, hukuki sürecin bundan sonraki tüm aşamalarını da aynı hassasiyet ve kararlılıkla yakından takip etmeye devam edeceğini bildirdi.