“700 kişi değil, rakamlar abartılıyor”

Söz konusu tahliyelerin, örgüt üyeliğinden değil; yasa dışı toplantı ve gösterilere katılmaktan ceza alan bazı şahısları kapsadığını belirten Tunç, “Basına yansıyan 200 kişinin tahliye edildiği, 700 kişinin daha tahliye edileceği yönündeki rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Bu kişilerin tamamının PKK üyesi olduğu gibi bir algı oluşturulması son derece yanlıştır” dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne anlama geliyor?

Bakan Tunç, Anayasa Mahkemesi’nin 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde verilen cezaların, örgüt üyeliğiyle aynı düzlemde değerlendirilmesini “ceza adaleti ilkesine aykırı” bularak iptal ettiğini hatırlattı. Yeni bir yasal düzenleme yapılmadığı için bazı hükümlüler hakkında yeniden değerlendirme yapıldığını ve buna bağlı sınırlı tahliyelerin gerçekleştiğini söyledi.

“Şehit ailelerini incitecek hiçbir adıma izin vermeyiz”

PKK’nın silah bırakma süreciyle ilgili soruları da yanıtlayan Tunç, “Bu süreç dikkatle takip ediliyor. Şehit ailelerini incitecek hiçbir adımımız olmaz” ifadelerini kullandı.

Murat Çalık'ın sağlık durumu

CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın tutukluluğuna ilişkin de konuşan Tunç, Çalık’ın cezaevinde rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldığını belirtti. “Adli Tıp Kurumu’nun kararı doğrultusunda tetkikleri devam ediyor. Raporun ardından yargı süreci işleyecek” dedi.

Minguzzi ve Tokyaz davaları

Bakan Tunç, İtalyan vatandaşı Ahmet Minguzzi’nin öldürülmesiyle ilgili davada sürecin titizlikle yürütüldüğünü, yaşları 18’den küçük olan 4 sanıkla ilgili yargılamanın sürdüğünü belirtti. Ailenin adalet beklentisini paylaştığını ifade etti.

Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin açıklamasında ise, “Kadına yönelik şiddet kırmızı çizgimizdir. Soruşturmada şu ana kadar 7 kişi tutuklandı, 1 kişi firari. Sorumlular en ağır cezayı alacak” dedi.