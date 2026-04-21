Bakan Gürlek, Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir çalışma birimi oluşturulduğunu belirterek, özellikle faili meçhul olaylar ve daha önce soruşturması kapatılmış dosyaların tek tek ele alınacağını ifade etti. Gürlek, bu dosyaların eksik veya hatalı yönlerinin tespit edilmesinin amaçlandığını söyledi.

Toplumda büyük hassasiyet oluşturan soruşturmalara özel önem verileceğini vurgulayan Gürlek, “Özellikle kamuoyunu etkileyen ve infial yaratan dosyalar öncelikli olarak değerlendirilecek. Tecrübeli ekipler bu dosyaları yeniden inceleyecek” dedi.

Tunceli’de yürütülen bir soruşturmaya ilişkin de bilgi veren Gürlek, süreçte 11 kişinin tutuklu bulunduğunu ve soruşturmanın savcılık tarafından titizlikle sürdürüldüğünü aktardı.

Gülistan Doku dosyasına ilişkin soruları da yanıtlayan Gürlek, çalışmaların sürdüğünü belirterek, “Önemli olan olayın aydınlatılması ve varsa izlerin bulunmasıdır. Ekipler bu yönde çalışmalarını sürdürüyor” ifadelerini kullandı.

Bakanlık, yeni oluşturulan birimle birlikte geçmiş dosyaların daha kapsamlı ve detaylı şekilde yeniden değerlendirilmesini hedefliyor.