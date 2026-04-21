Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’un yanı sıra Ankara, Aydın, Kayseri, Bingöl ve Rize’de eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında yapılan mali, teknik ve dijital incelemelerde MYPAYZ’ın yasa dışı bahis gelirlerinin finansal sisteme aktarılmasında kritik rol oynadığı iddia edildi. Şirket ve bağlantılı kişi ve tüzel yapılar üzerinden yürütülen işlemlerde yaklaşık 5 milyar TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı ve bu tutarın suç gelirlerinin aklanması süreçlerinde kullanıldığı yönünde kuvvetli şüphe bulunduğu belirtildi.

Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyale de el konulurken, 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini açıkladı.