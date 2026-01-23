Yurt dışında olduğu belirlenen Esat Yontunç hakkında soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmıştı. Dominik Cumhuriyeti’nden Türkiye’ye dönen Yontunç, İstanbul Havalimanı’nda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Yontunç’un uyuşturucu testi verdiği öğrenildi. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Yontunç, savcılık ifadesi sonrası hakimliğe çıkarıldı. Mahkeme, Yontunç’un yurtdışına çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan Yontunç, gözaltına alınmadan bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hayatım boyunca bu konularla herhangi bir ilişkim olmadı. Alnım ak, kendime güveniyorum. İlk uçakla ülkeme döneceğim” ifadelerini kullanmıştı.