Polis İhbarı Üzerine Durduruldu

Ankara'da yaşanan olayda, Şamil Şener’in dün gece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünden geçerken hakaret içerikli ifadelerde bulunduğu iddia edildi. Külliye yerleşkesinde görev yapan polislerin durumu fark etmesi üzerine, Şener’in aracı durduruldu ve kendisi gözaltına alındı.

Tutuklama Kararı

Gözaltına alınan Şener, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Şener, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Abdüllatif Şener’in Diğer Oğlunun Suç Geçmişi

Abdüllatif Şener’in diğer oğlu Bedirhan Şener de, 31 Temmuz 2024’te anneannesi Leyla Çetiner’i tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Eski Bakan Sessizliğini Koruyor

Eski Bakan Abdüllatif Şener, oğlunun tutuklanmasıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmazken, olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.