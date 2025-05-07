Barrack, basın mensuplarına yaptığı kısa açıklamada, “İki ülke arasında uzun yıllara dayanan köklü bir dostluk var. Görevim boyunca bu stratejik ortaklığı daha da derinleştirmek için çalışacağım” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bölgesel rolüne dikkat çeken Barrack, ikili iş birliğini artırmak adına tüm diplomatik kanalları açık tutacağını belirtti.

İş dünyasındaki tecrübesiyle bilinen Tom Barrack, siyasette aktif bir figür olmamakla birlikte Trump yönetiminin yakın danışmanları arasında yer alıyor. Yeni büyükelçinin göreve başlaması, iki ülke arasında son dönemde yaşanan diplomatik gelişmeler açısından da dikkatle takip ediliyor.

Tom Barrack kimdir?

Büyükelçi Barrack, toplam piyasa değeri 80 milyar dolara ulaşan varlıklarıyla ve 19 ülkede yürüttüğü faaliyetlerle dünyanın en büyük dijital altyapı yatırımcılarından biri olan (bugünkü adıyla Digital Bridge olarak bilinen) Los Angeles merkezli küresel özel sermaye yatırım şirketi Colony Capital, Inc.’nin kurucusu, eski Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı’dır.

Büyükelçi Barrack, kırk yıllık kariyeri boyunca kurduğu ve yönettiği şirketlerle hemen her kıtada ve çok sayıda sektörde 200 milyar doları aşan sermaye yatırımı gerçekleştirmiştir. Vizyoner, genel eğilimin dışında hareket edebilen ve yenilikler konusunda öncü bir kişilik olarak tanınan Büyükelçi Barrack, dünyanın önde gelen kuruluşları ile Orta Doğu’daki yatırımcılar ve hükümetler arasında küresel bir bağlantı ağı inşa etmiştir. Küresel ölçekte faaliyet gösteren bir şirketin üst düzey yöneticisi olan Büyükelçi Barrack, Avrupa, Orta Doğu ve Asya’da ticaret ve bankacılıkla ilgili hususlar ile hukuki, kamusal ve kültürel konularda engin bir deneyime sahiptir.

Büyükelçi Barrack mesleki kariyerine önde gelen uluslararası bir hukuk firmasında finans avukatı olarak başlamış; Avrupa’da ve Orta Doğu’da çalışmış ve yaşamıştır. Daha sonra Wall Street’te çeşitli görevler üstlenmiş ve Teksas Eyaleti’ne bağlı Fort Worth kentinde bulunan Robert M. Bass Group’da yöneticilik yapmıştır. Büyükelçi Barrack, 1982 yılında Başkan Ronald Reagan tarafından ABD İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı’na atanmış; 2016’da da Başkan Donald J. Trump tarafından 58. ABD Başkanı Yemin Töreni Komitesi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Büyükelçi Barrack, Lübnanlı Katolik göçmen bir ailenin torunudur. Lisans derecesini Güney Kaliforniya Üniversitesi’nden alan Büyükelçi Barrack, hukuk alanında lisans sonrası çalışmalarını ise Güney Kaliforniya Üniversitesi ile hukuk dergisi editörlüğünü yürüttüğü San Diego Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamlamıştır.

Büyükelçi Barrack, aralarında Fransa’nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin takdim ettiği Chevalier de la Légion d’Honneur Nişanı’nın da bulunduğu çok sayıda ödülün sahibidir. Büyükelçi Barrack, İngilizce’nin yanı sıra konuşma düzeyinde İspanyolca, Fransızca ve Arapça bilmektedir.