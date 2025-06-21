BM Güvenlik Konseyi’nin İran’ın talebi üzerine acil bir toplantı düzenledi. Toplantıda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Dorothy Shea, barışın sağlanması için İran’ın nükleer faaliyetlerinin durdurulması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklama sırasında yanlışlıkla, "İsrail hükümeti aynı zamanda tüm bölgeye kaos, terör ve acı yaymıştır" dedi.

ABD’li Temsilci, kısa bir duraklamadan sonra sözlerini İran olarak değiştirdi.