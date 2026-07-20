379 milletvekilinin desteğiyle İşçi Partisi liderliğine seçilen Burnham, Buckingham Sarayı'nda Kral III. Charles tarafından hükümeti kurmakla görevlendirildi. Böylece Birleşik Krallık'ın 59. başbakanı olarak göreve başlayan Burnham, son on yılda ülkeyi yöneten yedinci başbakan unvanını aldı.

İlk mesaj: Ekonomi ve siyasi istikrar

Göreve başlamasının ardından Downing Street'te halka seslenmesi beklenen Burnham'ın, özellikle yaşam maliyeti krizine karşı yeni ekonomik adımlar, siyasi istikrar ve kamu hizmetlerinde reform mesajları vermesi bekleniyor. Yeni başbakanın, ülkenin büyümesini hızlandıracak politikalar ve uzun vadeli yapısal değişim planlarını ön plana çıkaracağı ifade ediliyor.

Muhalefetten erken seçim çağrısı

Lider değişimi muhalefetin de sert tepkisini beraberinde getirdi. Muhafazakâr Parti lideri Kemi Badenoch, Burnham'ın henüz somut bir yol haritası ortaya koymadığını savunarak, ülkenin popülerlik yerine zor kararlar alabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu söyledi. Muhalefet partileri ise yeni başbakanın halktan doğrudan yetki alması için erken genel seçim çağrısında bulundu.

Gözler yeni kabinede

Burnham'ın ilk sınavlarından biri yeni kabinesini oluşturmak olacak. Özellikle Hazine'nin başına kimin getirileceği Londra kulislerinde en çok konuşulan başlıklar arasında yer alırken, açıklanacak isimlerin yeni hükümetin ekonomi politikalarına ilişkin önemli ipuçları vermesi bekleniyor.