Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından etkisini gösteren yağış, Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki birçok ilçede görüldü. Özellikle Beyoğlu, Karaköy ve Taksim çevresinde sabah saatlerinde aniden bastıran yağmur, işe gitmek için yola çıkan vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Şemsiyesi olmayanlar bina saçaklarının altına sığınırken, bazı vatandaşlar yağmurdan korunabilmek için duraklarda beklemeyi tercih etti. Islanan yollar nedeniyle kent genelinde trafik yoğunluğu da arttı ve sürücüler zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti.

Yağışın etkisiyle hava sıcaklığında hissedilir bir düşüş yaşanırken, uzun süredir devam eden sıcak hava dalgasının ardından kentte serin bir sabah yaşandı.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların gün boyunca aralıklarla devam edebileceğini, hafta sonunun ilk gününde de yer yer sağanak geçişlerinin görülebileceğini belirterek vatandaşların ani yağışlar, su birikintileri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmalarını istedi. Özellikle trafiğe çıkacak sürücülerin görüş mesafesindeki düşüş ve kaygan zemin nedeniyle tedbirli davranmaları tavsiye edildi.