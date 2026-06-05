Savaşın sona ermesi için en belirleyici unsurun liderlerin iradesi olduğuna dikkat çeken Zelenskiy, barış görüşmelerinin üçüncü bir taraf olmaksızın, iki ülke arasında doğrudan yürütülmesini teklif etti.

Zelenskiy, mektubunda Ukrayna'nın savaşın yalnızca Kiev ve Moskova arasında, ikili bir formatta bitirilmesini arzuladığını belirterek Putin'e net bir toplantı tarihi belirleme önerisi sundu. Bu tarihi zirvenin gerçekleşebileceği adresler arasında Türkiye'nin de adını geçiren Ukrayna lideri; İsviçre, Türkiye veya Arap ülkelerinin böyle bir görüşmeye ev sahipliği yapmaya istekli olduğunu ve bu ülkelerde bir araya gelinebileceğini ifade etti. Görüşmelerin sağlıklı bir zeminde yürütülebilmesi adına Ukrayna'nın müzakere süreci boyunca kapsamlı bir ateşkes ilan etmeye hazır olduğunu vurgulayan Zelenskiy, bu süreçte ABD’nin cephe hattı boyunca gözlemcilik yapabileceğini ve sürecin garantörlüğünü üstlenebileceğini belirtti.

Barışa giden yolda güven artırıcı adımların önemine değinen Zelenskiy, tarafların elindeki tüm esirlerin karşılıklı olarak tamamen serbest bırakılması esasına dayanan "hepimize karşılık hepimiz" formülünü önerdi. Esir takasının yanı sıra, savaş sürecinde kaçırılan siviller ile çocukların ivedilikle iade edilmesi gerektiğinin altını çizen Zelenskiy, Rus mevkidaşına seslenerek savaştan çıkmaktan korkmaması gerektiği çağrısını yaptı. Çatışmaların Rusya'nın kaynaklarına ve küresel prestijine ciddi zararlar verdiğini hatırlatan Ukrayna lideri, Putin'in savaşı bitirme yönünde bir irade göstermemesi halinde Ukrayna halkının varlığını ve bağımsızlığını korumak adına sonuna kadar savaşacağını ve arkalarında güçlü destekçilerin bulunmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kiev'den yükselen bu somut barış hamlesine Moskova kanadından ilk yanıt gecikmedi. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından gönderilen açık mektubun kendilerine ulaştığını ve değerlendirmeye alındığını doğruladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yoğun çalışma temposu nedeniyle mektubu henüz detaylı bir şekilde inceleme fırsatı bulamadığını kaydeden Peskov, resmi programın tamamlanmasının ardından metnin doğrudan Putin'e iletileceğini açıklayarak Moskova'nın konuyu takibe aldığını belirtti.