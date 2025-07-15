Büyükelçiliğin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, şu ifadeler dikkat çekti:

“Şu andan itibaren geçerli olmak üzere, F, M veya J göçmen olmayan vize başvurusunda bulunan tüm başvuru sahiplerinin, kimlikleri ve Amerika Birleşik Devletleri'ne kabul edilebilirliklerini kanıtlamak için gerekli incelemeleri kolaylaştırmak amacıyla tüm kişisel sosyal medya hesaplarındaki gizlilik ayarlarını ‘herkese açık’ olarak ayarlamaları istenecektir.”

Açıklamada ayrıca, bu uygulamanın temel gerekçesinin ulusal güvenlik olduğu vurgulanırken, ABD makamlarının vize başvuru sürecinde kişilerin dijital geçmişlerini daha şeffaf biçimde inceleme hakkını kendilerinde gördükleri belirtildi.

Mahremiyet Tartışmaları Gündemde

Yeni uygulama, özellikle kişisel verilerin gizliliği ve dijital haklar açısından farklı çevrelerde tartışma yaratmış durumda. Uzmanlar, bu adımın bireylerin özel hayatına müdahale niteliği taşıyabileceğini savunurken, ABD tarafı ise uygulamanın güvenlik açısından gerekli olduğunu belirtiyor.

Hangi Vize Türlerini Kapsıyor?

Yeni düzenleme şu an için yalnızca F (öğrenci), M (mesleki eğitim) ve J (değişim programları) tipi vizeler için geçerli. Ancak ilerleyen dönemde bu uygulamanın diğer vize türlerine de yayılıp yayılmayacağı merak konusu.

Ne Yapılmalı?

ABD’ye bu vizelerle seyahat etmeyi planlayan vatandaşların, vize başvurusundan önce sosyal medya hesaplarının gizlilik ayarlarını kontrol etmeleri, tüm içerikleri kamuya açık hale getirmeleri ve sahte ya da sahte izlenimi veren içeriklerden kaçınmaları gerektiği konusunda uyarılıyor.