Yeni platform sayesinde başvuru sahipleri; vize başvuru bilgilerine erişim, randevu planlama ve değişiklik yapma, ücret ödeme işlemleri ile belge teslim hizmetlerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilecek.
Yeni Sisteme Dikkat!
Büyükelçilik, yeni sisteme geçiş süreciyle ilgili şu uyarılarda bulundu:
-
İlk kez başvuru yapacaklar, vize görüşmelerinden en az 2 gün önce ustraveldocs.com üzerinden bir profil oluşturarak sisteme kayıt yaptırmalı.
-
Eski sistem kullanıcılarının, daha önce ais.usvisa-info.com üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin, yeni platformdaki “eski kullanıcı talimatlarını” takip etmeleri gerekiyor.
-
30 Mayıs ve sonrasına randevusu olanlar için de önemli bir hatırlatma yapıldı: Randevusu önceden alınmış ve ödemesi yapılmış başvurular da dahil olmak üzere, tüm başvuru sahiplerinin yeni sisteme kayıt olmaları zorunlu.
Yeni sistemle birlikte süreçlerin daha şeffaf, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirilmesi amaçlanıyor. ABD’ye seyahat planı yapan vatandaşların bu değişiklikleri dikkate alarak hareket etmeleri öneriliyor.