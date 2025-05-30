İlk kez başvuru yapacaklar , vize görüşmelerinden en az 2 gün önce ustraveldocs.com üzerinden bir profil oluşturarak sisteme kayıt yaptırmalı.

30 Mayıs ve sonrasına randevusu olanlar için de önemli bir hatırlatma yapıldı: Randevusu önceden alınmış ve ödemesi yapılmış başvurular da dahil olmak üzere, tüm başvuru sahiplerinin yeni sisteme kayıt olmaları zorunlu.