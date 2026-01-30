Sigortalı işsizlik oranı 17 Ocak haftası itibarıyla yüzde 1,2 seviyesinde sabit kalırken, toplam sigortalı işsiz sayısı 38.000 kişilik düşüşle 1.827.000’e indi. Böylece bu rakam, 21 Eylül 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye ulaşmış oldu.

Eyaletler arasında farklılaşma dikkat çekti

Eyalet bazlı veriler, iş gücü piyasasında bölgesel farklılıkların sürdüğünü ortaya koydu. New York, Georgia ve Pennsylvania’da inşaat, imalat ve taşımacılık sektörlerindeki işten çıkarmaların azalmasıyla başvurularda belirgin düşüşler gözlenirken; California ve Kentucky’de başvuruların artması dikkat çekti. Ancak genel toplamda hem arındırılmış hem de arındırılmamış verilerdeki düşüş eğilimi, ABD istihdam piyasasının 2026 yılı başında güçlü görünümünü koruduğuna işaret etti.

Fabrika siparişlerinde beklentileri aşan artış

ABD’de Kasım 2025 dönemine ait fabrika siparişleri, yüzde 1,6 olan piyasa beklentilerinin üzerine çıkarak yüzde 2,7 oranında güçlü bir artış kaydetti. Böylece bir önceki ayda görülen yüzde 1,3’lük daralma telafi edilmiş oldu. Ulaştırma sektörü hariç tutulduğunda siparişlerin yüzde 0,2 ile daha sınırlı arttığı görülürken, havacılık hariç savunma dışı sermaye malı siparişleri öncü verideki yüzde 0,7 seviyesinden yüzde 0,4’e aşağı yönlü revize edildi.

Aynı dönemde toptan eşya stokları beklentilere paralel olarak yüzde 0,2 artarken, toptan satışlar yüzde 1,3’lük yükselişle talepteki canlılığa işaret etti. Buna karşın zayıf dış ticaret dengesi verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, bu gelişmelerin dördüncü çeyrek GSYH büyüme tahminleri üzerindeki net etkisinin aşağı yönlü revizyonlarla dengelenmesi bekleniyor.

Dış ticaret açığında rekor artış

ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre, bir önceki ay 2009’dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dış ticaret açığı, kasım ayında ekim ayına kıyasla yüzde 94,6 oranında rekor bir artışla 56,8 milyar dolara yükseldi. Başkan Donald Trump’ın küresel dengesizlikleri azaltmak amacıyla uyguladığı gümrük tarifelerine rağmen, özellikle Avrupa Birliği ile olan mal ticaret açığının 8,2 milyar dolar artması bu yükselişte belirleyici oldu. Çin ile olan ticaret açığı ise 1 milyar dolar azalarak 13,9 milyar dolara geriledi.

2025 yılının ilk 11 ayında kümülatif dış ticaret açığı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 839,5 milyar dolara ulaştı. Ağustos ayında AB ile varılan yüzde 15’lik vergi oranı anlaşması gibi yumuşama adımlarına rağmen, ticaret dengesindeki keskin dalgalanmanın henüz kontrol altına alınamadığı görülüyor.

Genel tablo, ABD ekonomisinde istihdam ve iç talep cephesinde görece güçlü bir görünüm sürerken, dış ticaret tarafındaki bozulmanın büyüme üzerindeki riskleri canlı tuttuğuna işaret ediyor.