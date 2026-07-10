İsviçre merkezli yatırım bankası UBS'nin yayımladığı Global Wealth Report 2026 (Küresel Servet Raporu), dünya genelinde servetin geçen yıl güçlü bir yükseliş kaydettiğini ortaya koyarken, Türkiye'ye ilişkin dikkat çekici veriler de içerdi. Rapora göre Türkiye, dolar milyoneri sayısındaki artışta dünyanın en hızlı yükselen ülkeleri arasında yer aldı.

Küresel servet yüzde 10,8 büyüdü

UBS verilerine göre 2025 yılında küresel kişisel servet ABD doları bazında yüzde 10,8 artarak son yılların en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. En hızlı büyüme yüzde 17,5 ile Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde yaşanırken, bu artışta döviz kurlarındaki değişimlerin ve finansal piyasalardaki yükselişin önemli rol oynadığı belirtildi.

Rapor, dünya genelinde yaklaşık 1 milyon yeni dolar milyoneri oluştuğunu da ortaya koyuyor.

Dolar milyoneri artış oranına göre ilk 10 ülke

Sıra Ülke Artış Oranı Yeni Milyoner 1 Litvanya %8,0 921 2 Türkiye %6,4 5.650 3 Letonya %5,7 1.131 4 Macaristan %5,3 1.349 5 İrlanda %5,2 9.491 6 Rusya %5,2 21.951 7 İsrail %4,7 8.803 8 Güney Afrika %4,1 3.840 9 Polonya %4,0 3.888 10 Şili %3,9 2.593

Türkiye dikkat çekti

UBS'nin raporunda Türkiye'nin en dikkat çeken performansı, dolar milyoneri sayısındaki artış oldu.

Rapora göre Türkiye, Litvanya'nın ardından dünyada dolar milyoneri sayısının en hızlı arttığı ikinci ülke konumuna yükseldi. Türkiye'yi sırasıyla Letonya, Macaristan ve İrlanda takip etti.

Uzmanlara göre bu artışın arkasında;

Türk lirasındaki değer kaybına rağmen döviz bazlı varlıklardaki yükseliş,

Gayrimenkul fiyatlarındaki artış,

Borsa İstanbul'daki şirket değerlemeleri,

Döviz ve altın yatırımlarındaki kazançlar,

Şirket ortaklarının servetlerindeki büyüme

gibi unsurlar bulunuyor.

Servet artıyor, dağılım tartışılıyor

UBS raporu yalnızca servetin büyüdüğünü değil, aynı zamanda servetin daha fazla belirli kesimlerde yoğunlaştığını da ortaya koyuyor.

Dünya genelinde ortalama servet yükselirken, birçok ülkede medyan servetin aynı hızda artmaması, servet eşitsizliğinin devam ettiğine işaret ediyor. Rapor, finansal piyasalardaki yükselişten en fazla yüksek varlıklı yatırımcıların faydalandığını vurguluyor.

Türkiye açısından ne anlama geliyor?

Ekonomistler, Türkiye'de dolar milyoneri sayısındaki hızlı yükselişin toplumun tamamının daha zenginleştiği anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

Yüksek enflasyon ortamında özellikle;

gayrimenkul,

şirket hisseleri,

döviz,

altın

gibi varlıklara sahip kesimlerin servetleri önemli ölçüde artarken, ücret gelirleriyle geçinen vatandaşların aynı oranda servet oluşturamadığı değerlendiriliyor.

Bu nedenle servet artışı ile gelir artışının birbirinden farklı kavramlar olduğuna vurgu yapılıyor.

Dünyada en zengin ülkeler

UBS raporuna göre kişi başına ortalama servette ilk sıralarda;

İsviçre

ABD

Lüksemburg

yer alırken, küresel servetin büyük bölümü gelişmiş ekonomilerde yoğunlaşmayı sürdürüyor.

Küresel servet yeni bir döneme giriyor

UBS, önümüzdeki beş yılda servet oluşumunun özellikle teknoloji yatırımları, yapay zekâ, sermaye piyasaları ve aile şirketleri üzerinden hızlanacağını öngörüyor. Raporda, servetin yalnızca büyüklüğünün değil, ülkeler arasındaki dağılımının da hızla değiştiği vurgulanırken, Türkiye'nin bu dönüşümde öne çıkan ülkelerden biri olduğu ifade ediliyor.