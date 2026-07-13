Tamamlayıcı sağlık sigortasında 69 yaşa kadar ilk kez sigortalı olma imkânı sunan şirket, seyahat sağlık sigortasında da pandemi ve vize reddi teminatlarını aynı poliçede bir araya getiriyor.

Sağlık sigortasında bekleme süreleri, poliçe tercihinde belirleyici unsurlar arasında yer alıyor. Türkiye Sigorta Birliği verileri esas alınarak hazırlanan karşılaştırmaya göre sektörde birçok sağlık sigortası ürününde doğum teminatı ve bazı sağlık hizmetleri için 5-6 aya varan bekleme süreleri uygulanırken, Katılım Sağlık tamamlayıcı ve özel sağlık sigortasında bu süreyi 3 ay olarak uyguluyor. TSB verilerine göre sağlık branşında ilk 10 şirket arasında yer alan Katılım Sağlık, bekleme süresini kısaltan uygulamalarının yanı sıra ürün kapsamını genişleten özellikleriyle de öne çıkıyor.

Tamamlayıcı sağlıkta 69 yaşa kadar ilk giriş

Sektörün öncü ve yenilikçi markası Katılım Sağlık'ın tamamlayıcı sağlık sigortasında ilk kez sigortalı olacak kişiler için üst yaş sınırı 69 olarak uygulanıyor. Böylece sağlık güvencesine daha ileri yaşlarda erişmek isteyenler için de sisteme katılım imkânı sunuluyor. Doğum teminatında da 3 aylık bekleme süresi uygulanırken, özel sağlık sigortasında da aynı süre esas alınıyor. Bekleme süresinin kısaltılması, sağlık hizmetlerinden daha kısa sürede yararlanma beklentisine yanıt veren uygulamalar arasında gösteriliyor. Katılım Sağlık ürünlerinde ayakta ve yatarak tedavi teminatlarının yanı sıra online doktor hizmeti ve çeşitli asistans hizmetleri de poliçe kapsamında sunuluyor. Seyahat sağlık sigortasında ise pandemi ve vize reddi teminatlarının aynı poliçede yer alması, değişen seyahat ihtiyaçlarına yönelik ek güvence sağlıyor.

Gençlerin Sağlık Sigortasına Erişimi Kolaylaşıyor

Katılım Sağlık, Bireysel Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS) ve Bireysel Özel Sağlık Sigortası (ÖSS) ürünlerinde genç sigortalıları desteklemek amacıyla "Genç Kampanyası"nı hayata geçirdi. 1 Temmuz 2026 itibarıyla başlayan kampanya, sağlık sigortasının genç nüfus arasında daha erişilebilir hale gelmesini hedefliyor. Kampanya kapsamında, 6-30 yaş aralığındaki sigortalıların yeni başvurularında geçerli olmak üzere primlerde %15 indirim uygulanacak. İndirim; TSS ve ÖSS ürün ailesindeki tüm tarifeli planları kapsarken, bazı proje bazlı ürünler ve özel planlar bu uygulamanın dışında tutuluyor. 30 Eylül 2026 tarihine kadar geçerli olacak kampanya yalnızca yeni iş poliçelerinde uygulanacak.

Geniş ürün yelpazesiyle farklı sağlık ihtiyaçlarına çözüm

Katılım Sağlık, farklı ihtiyaçlara hitap eden ürün yapısıyla tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve komplikasyon sigortası gibi farklı alanlarda güvence sunuyor. Türkiye genelindeki 2 bin 630 anlaşmalı sağlık kuruluşlarından oluşan yaygın hizmet ağı ve online doktor hizmetleriyle sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor, ürün kapsamını kullanıcı beklentileri doğrultusunda geliştirmeyi sürdürüyor. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sağlık sigortasında kullanıcı beklentilerinin son yıllarda önemli ölçüde değiştiğini belirterek şunları söyledi: "Sigortalılar artık yalnızca geniş teminatları değil, sağlık güvencesine ne kadar kısa sürede erişebileceklerini de dikkate alıyor. Ürünlerimizi bu değişen beklentileri gözeterek geliştiriyoruz. Bekleme sürelerini kısaltan uygulamalarımız, genişleyen teminat yapımız ve dijital sağlık hizmetlerimiz bu yaklaşımın bir sonucu. Sağlık sigortalarının yanında hayat sigortalarımızla da müşterilerimizin yaşam döngüsü boyunca ihtiyaç duyabileceği farklı güvence çözümlerini bir araya getiriyoruz.”