Geçen yılın aynı dönemine kıyasla fiyat artışlarında görülen bu ivme, bir önceki ayın verisi olan yüzde 2,4’lük enflasyon oranının üzerinde geldi. Böylece piyasaların öngördüğü yükseliş doğrulanmış oldu. Haziran ayında aylık bazda da fiyatlar, bir önceki ayki yüzde 0,1’lik artışın ardından yüzde 0,3 oranında yükseldi.

Fed Başkanı Jerome Powell’ın geçtiğimiz haftalarda, özellikle tarifelerin etkisine dikkat çekerek enflasyonun yönünü belirlemede bu verilerin kritik önemde olduğunu vurgulaması, açıklanan verilerin etkisini daha da artırdı. Beklenenden daha sıcak gelen bu tablo, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimleri konusunda daha temkinli adımlar atmasına neden olabilir.

Çekirdek Enflasyon ve Enerji-Fiyat Görünümü

Gıda ve enerji fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon, aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık bazda yüzde 2,9 seviyesinde gerçekleşti. Bu da analistlerin yıllık beklentisine paralel, ancak aylık öngörülerin hafif altında kaldı.

Enerji fiyatları Haziran’da aylık bazda yüzde 0,9 yükselmesine rağmen, yıllık bazda yüzde 0,9 oranında geriledi. Gıda fiyatlarında ise artış daha belirgin: Aylık yüzde 0,3’lük yükselişin yanında yıllık artış yüzde 3,0 olarak kaydedildi.

Alım Gücünde Gerileme

Tüm bu gelişmelerin hanehalkı üzerindeki etkisi de dikkat çekici. Reel ortalama haftalık kazançlar Haziran ayında yüzde 0,4 oranında düştü. Bu durum, tüketicilerin alım gücünde bir gerilemeye işaret ediyor.

Analistler, Haziran verilerindeki artışı "tek seferlik" bir dalgalanma olarak değerlendiriyor. Ancak enflasyonun bu seviyelerde kalıcı olması halinde, Fed’in faiz indirimi politikaları üzerindeki baskının artabileceği ifade ediliyor.

Sonuç olarak, ABD'de açıklanan Haziran enflasyon verileri, beklentilere büyük ölçüde paralel gelse de, Fed’in para politikası kararlarını şekillendirecek kritik göstergeler arasında yer alıyor. Piyasalar şimdilik ihtiyatlı bir iyimserlik içinde seyrini sürdürüyor.