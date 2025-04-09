Beyaz Saray, daha önce Çin’e belirli bir süre tanındığını ve bu süre içinde Pekin’in misilleme vergilerini geri çekmemesi halinde, yeni vergi oranlarının devreye alınacağını duyurmuştu. 9 Nisan itibarıyla yürürlüğe giren bu karar, Çin ile ABD arasındaki ticaret savaşının yeni bir boyuta taşındığını gösteriyor.

Pekin yönetimi ise ABD’nin bu sert tutumuna aynı sertlikle karşılık vererek, gümrük vergilerini artırma kararını kamuoyuna duyurdu. Çin Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "ABD'nin tek taraflı ve haksız ticaret uygulamalarına karşı ulusal çıkarlarımızı korumak amacıyla gerekli önlemleri alıyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ekonomistler, iki ülke arasında art arda gelen bu vergi artırımlarının küresel tedarik zincirleri üzerinde baskı yaratabileceğine ve özellikle teknoloji, otomotiv ve tarım ürünlerinde maliyetlerin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

Uzmanlar, iki ekonomi devi arasındaki bu tür ticaret hamlelerinin sadece karşılıklı ihracatı değil, aynı zamanda küresel ekonomik istikrarı da tehdit edebileceği uyarısında bulunuyor.