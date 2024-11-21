BM Güvenlik Konseyi’nde Gazze Şeridi’nde acil, koşulsuz ve kalıcı bir ateşkes sağlanmasını ve tüm esirlerin serbest bırakılmasını talep eden karar tasarısı oylamaya sunuldu. Aynı zamanda “Filistinlileri aç bırakmaya yönelik her türlü çabayı” reddeden ve Gazze’de sivillere insani yardım ulaştırılmasını talep eden karar tasarısına 15 üyeli Güvenlik Konseyi’nde 14 temsilci lehte oy kullandı. Tasarı, konseyin daimi üyesi olan ABD’nin temsilcisinin veto etmesi nedeniyle reddedildi. ABD, BM Güvenlik Konseyi’nde 4'üncü kez Gazze’de ateşkes tasarısını veto etmiş oldu.

Oylamanın ardından oturumda söz alan ABD'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Büyükelçi Robert Wood, “Müzakereler süresince, rehinelerin serbest bırakılmadığı koşulsuz bir ateşkesi destekleyemeyeceğimizi açıkça bir şekilde ifade ettik” ifadelerini kullandı. ABD temsilcisi Wood, “Bu karar tasarısı, Hamas’a müzakere masasına dönmeye gerek olmadığını söyleyen tehlikeli bir mesaj gönderecekti" dedi.

Wood, “ABD, bölgedeki partnerleriyle birlikte, böyle bir anlaşmaya ulaşılması için yorulmak bilmeden çalışmıştır” ifadelerini kullanarak, Gazze’de anlaşma sağlanamamış olmasının sorumlusunun Hamas olduğunu ileri sürdü.

Güvenlik Konseyi oturumundaki konuşmasında Wood, “Bu savaşın sona ermesi, rehinelerin serbest bırakılması ve Filistinli sivillerin hayatlarını yeniden inşa etmeye başlamalarının zamanının geldiğini açık bir şekilde belirttik. Daha acil olarak, ABD, İsrail’e insani yardıma erişimi kolaylaştırma ve yardımı geniş ölçekte ulaştırma sorumluluğu olduğunu net bir şekilde ifade etmiştir. İsrail’den beklentilerimizi oldukça detaylı bir şekilde ortaya koymuş olmamızın, İsrail’in yaklaşımında bir değişiklik meydana getirdiğine inanıyoruz. Amerikan diplomasisi, Gazze’ye daha fazla yardım ulaştırılması için baskı yapmaya devam edecek” dedi.



“İsrail’e soykırıma devam mesajı verildi”

Cezayir'in BM Daimi Temsilcisi Amar Bendjama, tasarının “BM Güvenlik Konseyi’nde uluslararası toplumun ortak iradesini temsil eden 10 seçilmiş üye tarafından” konseye sunulduğuna dikkat çekerek, karar tasarısının lehinde oy kullanan ülkelerin temsilcilerine teşekkür etti. Bendjama, “Bugün, BM Güvenlik Konseyi, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun tamamı için üzüntü verici bir gündür. Bugün kabul etmeyi başaramadığımız karar tasarısı, 2735 sayılı karar tasarısının kabulünden sonraki 5 aylık sessizliği bozmayı amaçlıyordu. Güvenlik Konseyi, beş ay boyunca eylemsiz kaldı, eli kolu bağlı bir şekilde durdu. Bu metin, mükemmel olmaktan uzak olsa da, bizi birleştirebilecek asgari düzeyi temsil ediyordu” dedi.

Tasarının reddedilmesiyle birlikte BM Güvenlik Konseyi’nin işgalci İsrail güçlerine “soykırıma devam etme” mesajı gönderdiğini vurgulayan Bendjama, “Filistin halkının toplu bir şekilde cezalandırılması işlemine devam edebilirsiniz ve bu konseyde tam bir dokunulmazlığa sahipsiniz denilmiş oldu. Net bir mesaj da Filistin halkına gönderildi. Dünyanın ezici çoğunluğu sizin çektiğiniz acı konusunda sizinle dayanışma gösterirken, ne yazık ki biz, sizin acınıza karşı kayıtsız kalmaya devam ediyoruz” dedi.



“44 bin insanın ölümü ABD’de hiçbir sempati uyandırmıyor mu?”

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Fu Cong, “Gelecekte insanlar geriye dönüp baktıklarında neler olduğuna inanmakta zorlanacak. Geçen yıl 18 Ekim’de ABD ilk vetosunu kullandığında Gazze’de yaklaşık 3 bin sivil hayatını kaybetmişti. ABD, ikinci vetosunu kullandığında İsrail bombardımanları sonucu 17 bin kişi hayatını kaybetmişti. Her veto ile birlikte Gazze’de ölü sayısı artmaya devam etti” dedi.

Gazze’de ölü sayısının 44 bine ulaştığını fakat ABD’nin veto hakkını kullanmaktan tereddüt etmediğini vurgulayan Fu Cong, “Filistinlilerin hayatı hiçbir şey ifade etmiyor mu? 44 bin insanın ölümü ABD’de hiçbir sempati uyandırmıyor mu? Daha ne kadar insanın ölmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.



“ABD’nin vetosu şok edici”

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, “ABD’nin Filistinliler ve İsraillilerin hayatlarını kurtarmayı amaçlayan bir teşebbüsü veto etmesi şok edici. Ancak belki de bu duruma şaşırmamamız gerekiyor. ABD, aylar boyunca Gazze’deki felaket seviyesindeki durumu ele almak isteyen BM Güvenlik Konseyi’nin harekete geçmesini engelledi. Çatışmanın taraflarından birini destekleyerek, Filistinlilerin hayatları pahasına kendi siyasi hedeflerinin peşinde hareket etti” dedi.



İsrail’den teşekkür

Oturumda İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise tasarının reddedilmesi nedeniyle konseye teşekkür ederek, Gazze’deki durumun sorumlusunun Hamas olduğunu iddia etti.