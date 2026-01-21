Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’na katılmak üzere yola çıkan Trump’ın uçağı, havalandıktan kısa bir süre sonra yaşanan elektrik arızası nedeniyle Washington yakınlarındaki Joint Base Andrews Hava Üssü’ne geri dönmek zorunda kaldı. Arızanın ardından Trump, daha küçük bir uçak olan Boeing 757 ile seyahatine devam etti.

ABD Başkanı Trump, ilk olarak Zürih kentine ulaştı, buradan da Davos’a geçti. Trump’ın, zirve kapsamında heyetiyle birlikte konuşma yapacağı alana geçtiği bildirildi.

Trump–Merz görüşmesi iptal edildi

Uçakta yaşanan arıza nedeniyle Davos programı geciken Trump’ın, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile planlanan görüşmesi iptal edildi. Adı açıklanmayan Alman bir yetkili, söz konusu görüşmenin ilerleyen saatlerde yapılıp yapılmayacağının henüz netlik kazanmadığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Ekonomik Forumu'ndaki konuşmasında, "ABD'nin ekonomisi iyiyse dünyanın ekonomisi iyidir. Eğer ABD'nin ekonomisi kötüyse tüm dünya bizi kötü yönde takip eder" dedi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Avrupa'nın bir çok noktası tanınır derecede değil.

Gümrük tarifeleri sayesinde, dünya tarihinin en büyüğü olan ve hızla artan ticaret açığımızı radikal biçimde azalttık. Her yıl 1 trilyon dolarlık kaybımız vardı ve bu tamamen boşa gidiyordu. Bir yıl içerisinde aylık ticaret açığımızı yüzde 77'den hiçbir şekilde enflasyona yol açmadan azaltmayı başardım. Bunun imkansız olduğunu söylediler.

Venezuela inanılmaz başarılı olacak. Tüm işbirliğini takdir ediyoruz. Saldırı sonrasında büyük bir iş birliğine girdik. Saldırıdan sonra 'anlaşalım' dediler. Önümüzdeki 6 ayda son 20 yıldan daha fazla para kazanacak. Ülkenin lideri de zekice davrandı.

ABD petrol üretimi günde 730 bin varil arttı ve geçen hafta yalnızca Venezuela’dan 50 milyon varil petrol aldık.

Bütün büyük petrol şirketleri bizimle birlikte Venezuela’ya giriyor. Gerçekten inanılmaz. Bunu görmek çok güzel.

"Grönland halkına hem de Danimarka halkına saygı besliyorum. Ama tüm NATO müttefiklerimizin kendi topraklarını savunma hakkı var. Hiçbir ülke ya da ülkeler grubu Grönland'ı ABD haricinde koruyabilecek güce sahip değil. Bunu iki hafta önce Venezuela'da anladılar diye düşünüyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya 6 saatte Danimarka'yı ele geçirmişti, ne kendini ne Danimarka'yı savunamamıştı. Gücümüzün ne kadar fazla olduğunu Venezuela konusunda anladılar sanıyorum"

"Sadece muazzam boyuttaki buz parçasını ancak ve ancak ABD koruyabilir. Bizim için güvenliği biz sağlayabiliriz. bu nedenle Grönland’ın ABD’nin satın alması konusunda müzakere yapılması gerektiğini söylüyorum"

"Grönland büyük ve hiçbir şekilde insan yaşamayan, savunulmayan, son derece stratejik bir nokta. ABD, Rusya ve Çin arasında yer alıyor. Biz geri verdiğimizde bu kadar önemli değildi. Stratejik, ulusal ve uluslararası güvenlik sebebiyle ihtiyacımız var"

"Güç kullanmayacağım. ABD’nin tek istediği Grönland diye bir yer. Saygımızdan Danimarka’ya verdik. Almanları, İtalyanları ve diğerlerini yendikten sonra geri verdik"

"Güç kullanabiliriz ama bunu yapmayacağım. Şimdi herkes rahat bir nefes alıp 'oh' diyordur. Bu, muhtemelen bugün yaptığım en büyük açıklama. Çünkü insanların çoğu güç kullanacağımızı düşünüyordu. Güç kullanmak zorunda değiliz, güç kullanmayacağız. ABD’nin tek istediği Grönland diye bir yer. Saygımızdan Danimarka’ya verdik. Almanları, İtalyanları ve diğerlerini yendikten sonra geri verdik"