Mücahid, geçmiş müzakerelerde ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını ancak bunun Pakistan tarafından bozulduğunu belirtti. “Biz her zaman barışçıl bir çözümde ısrar ettik ve sorunu diyalog yoluyla çözmek istiyoruz” diyen Mücahid, Afganistan’ın sadece kendini savunmak amacıyla hareket ettiğini ve asla saldırgan bir tutum izlemediğini söyledi.

Afganistan-Pakistan gerilimlerinin tarihine de değinen Mücahid, Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile Pakistan ordusu arasındaki çatışmaların yaklaşık 20 yıldır devam ettiğini ifade etti. 2007’de TTP’nin Pakistan’ın aşiret bölgelerinde varlığını ilan etmesinin ardından, Pakistan’ın ardı ardına askeri operasyonlar düzenlediğini ve en büyüğünün 2014 yılında başladığını belirtti.

Taliban yönetiminin DEAŞ’a karşı yürüttüğü mücadeleye de değinen Mücahid, “‘İslam Emirliği’, bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamaya, hiçbir ülkeye zarar vermemeye çalışmıştır. Bu doğrultuda sadece Afganistan’ı değil, tüm bölgeyi ciddi bir güvenlik tehdidinden kurtararak DEAŞ’a karşı uzun, zorlu ve kararlı bir savaş yürütmüştür” dedi.