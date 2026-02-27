Kabil’de patlamalar, karşılıklı kayıp iddiaları

Kabil’de yerel saatle 01.50 sularında en az üç büyük patlama sesi duyulduğu, Afgan hava savunma unsurlarının saldırılara karşılık verdiği bildirildi. Pakistan ordusu, “Gazab Lil Hak” adı verilen operasyon kapsamında 130’dan fazla Taliban mensubunun öldürüldüğünü ve çok sayıda askeri mevzi ile mühimmat deposunun imha edildiğini öne sürdü.

Pakistan Enformasyon Bakanı Attaullah Tarar, Kabil’de bazı tugay karargâhlarının da hedef alındığını açıkladı. Tarar, son açıklamasında etkisiz hale getirildiği iddia edilen Afgan güvenlik gücü sayısının 58’e yükseldiğini, 102 kişinin yaralandığını savundu.

Afganistan Savunma Bakanlığı ise sınır hattında düzenlenen misilleme saldırılarında 55 Pakistan askerinin öldürüldüğünü, bazı askerlerin esir alındığını iddia etti. Pakistan tarafı bu iddiaları reddederek kayıplarının iki askerle sınırlı olduğunu bildirdi.

Sınır hattında geniş çaplı çatışma

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mujahid, Durand Hattı boyunca Pakistan askeri üslerine yönelik geniş çaplı taarruz operasyonları başlatıldığını ve bazı mevzilerin ele geçirildiğini duyurdu.

Öte yandan Pakistan, 22 Şubat’ta Afganistan topraklarında düzenlediği hava saldırılarında, Pakistan Talibanı olarak bilinen Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP) ile DEAŞ’ın Horasan kolu ISIS-K hedeflerinin vurulduğunu açıklamıştı. Pakistan İçişleri Bakanı Talal Chaudhry, söz konusu operasyonlarda en az 70 militanın öldürüldüğünü belirtmişti. Afgan yetkililer ise saldırılarda sivil kayıplar yaşandığını iddia etmişti.

Siviller tahliye ediliyor

Çatışmaların yoğunlaştığı Torkham sınır kapısı çevresinde sivil halkın tahliyesine başlandı. Bir mülteci kampına havan topları ve roketlerin isabet ettiği, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin yaralandığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, taraflara uluslararası hukuka uyma ve sivilleri koruma çağrısı yaptı. Guterres, gerilimin diplomatik yollarla düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Gerilimin arka planı

İki ülke arasındaki ilişkiler, ekim ayında 70’ten fazla kişinin öldüğü sınır çatışmalarının ardından en düşük seviyeye gerilemişti. İslamabad yönetimi, Kabil’i Pakistan’da saldırılar düzenleyen militan gruplara göz yummakla suçlarken; Taliban yönetimi bu iddiaları reddediyor ve Pakistan’ı egemenlik ihlaliyle suçluyor.

Son gelişmeler, bölgede topyekûn bir savaş riskini artırırken, uluslararası toplumun arabuluculuk çabalarının yeniden devreye girip girmeyeceği merak konusu oldu.