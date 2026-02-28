AP’ye konuşan ve operasyondan haberdar olan Amerikalı bir yetkili, ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a saldırdığını doğruladı. Benzer şekilde, The New York Times’a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer de iki ülkenin koordineli saldırılar düzenlediğini belirtti.

İran devlet televizyonu: "İran, siyonist rejime karşı misillemeye ve sert bir yanıt vermeye hazırlanıyor"

ABD’li yetkililer, bugün başlayan saldırıların geçen haziran İran’ın nükleer tesislerine yönelik ABD operasyonlarından çok daha kapsamlı olmasının beklendiğini ifade etti. İsmi açıklanmayan bir yetkili, Orta Doğu’daki üslerde konuşlanmış savaş uçakları ve bir veya birden fazla uçak gemisi aracılığıyla onlarca saldırının gerçekleştirildiğini öne sürdü.

İsrail’in İran’a saldırılarında İran Atom Enerjisi Kurumu, İstihbarat Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve Parchin Askeri Kompleksi’ni hedefe aldığı kaydedildi.

CNN’e konuşan iki ABD’li yetkili de operasyonları doğruladı ve saldırıların halen devam ettiğini belirterek, bunların “küçük çaplı saldırılar” olmadığını vurguladı. Başka bir yetkili ise operasyonların askeri hedeflere odaklandığını ve amacın İran’dan kaynaklanan “askeri tehdidi” ortadan kaldırmak ve ABD güçlerini korumak olduğunu söyledi.

ABD yönetimi konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmadı. Öte yandan, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurmuştu.