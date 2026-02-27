Sabahın erken saatlerinden itibaren Harem-i Şerif’e yönelen kalabalık nedeniyle cami içi dolarken, avlu ve bahçelerde de yoğunluk yaşandı.

Kontrol noktalarında uzun kuyruklar

Batı Şeria’dan gelen Filistinliler, Kudüs’e geçebilmek için kontrol noktalarında saatlerce bekledi. İsrailli yetkililer, daha önce duyurulan 10 bin kişilik kotanın dolduğu gerekçesiyle çok sayıda kişinin geçişine izin vermedi. Buna rağmen kente ulaşabilenler, Ramazan’ın ikinci cumasını Mescid-i Aksa’da eda etti.

Kısıtlama kararı uygulanıyor

İsrail makamları, Ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa’da bazı kısıtlamaların yürürlükte olacağını açıklamıştı. Buna göre cuma namazı için Batı Şeria’dan sadece:

50 yaş üstü erkekler,

55 yaş üstü kadınlar,

için geçişe izin verileceği bildirilmişti. Ayrıca 10 bin kişilik kota uygulanacağı duyurulmuştu.

Tüm kısıtlamalara rağmen on binlerce kişi, Ramazan’ın manevi atmosferinde Mescid-i Aksa’da bir araya gelerek cuma namazını kıldı.