Ukrayna’nın girişimi ve 46 ülkenin desteğiyle hazırlanan tasarı, savaşın 5’inci yılı vesilesiyle düzenlenen özel oturumda Genel Kurul gündemine taşındı. Metinde, “kapsamlı, adil ve kalıcı bir barış” hedefi doğrultusunda derhal ateşkes sağlanması çağrısı yapıldı.

ABD’den ayrı oylama önerisi

Oylama öncesinde ABD, tasarının bir bölümünün metnin geri kalanından ayrılarak ayrı bir oylamaya tabi tutulmasını önerdi. ABD’nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı Tammy Bruce, bazı ifadelerin devam eden diplomatik müzakerelerden dikkati uzaklaştırabileceğini savundu.

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mariana Betsa ise ABD’nin önerisini “son derece endişe verici ve kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Rusya da tasarıya ret oyu veren ülkeler arasında yer aldı.

Egemenlik ve toprak bütünlüğü vurgusu

Kabul edilen kararda, Ukrayna’nın uluslararası alanda tanınmış sınırları içindeki egemenliği, bağımsızlığı, birliği ve toprak bütünlüğüne güçlü vurgu yapıldı. Ayrıca Rusya’nın sivillere ve kritik enerji altyapısına yönelik saldırılarından duyulan ciddi endişe dile getirildi.

Metinde, savaşın küresel ve bölgesel güvenlik üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek şu çağrılara yer verildi:

Esirlerin takas edilmesi,

Yasa dışı şekilde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması,

Çocuklar dahil zorla yerinden edilen ya da sınır dışı edilen sivillerin güvenli şekilde geri dönüşünün sağlanması.

BM Genel Kurulu kararları bağlayıcı nitelik taşımamakla birlikte, uluslararası toplumun siyasi tutumunu yansıtması açısından önem taşıyor.