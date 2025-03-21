Son olarak 12 Eylül 2007’de Macaristan’ı 3-0 mağlup eden ay-yıldızlı ekip, bu tarihten sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik almıştı. Bu kötü seriyi bozan milliler, sahadan 3-1’lik galibiyetle ayrılarak önemli bir başarıya imza attı.

Maçtan Önemli Anlar

Mücadelenin 9. dakikasında Abdülkerim Bardakcı'nın uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Orkun Kökçü’ye aktardı. Orkun’un şık plase vuruşunda top ağlarla buluştu ve Türkiye 1-0 öne geçti.

Macaristan, 25. dakikada beraberliği yakaladı. Uğurcan Çakır’ın uzaklaştırmak istediği top kısa düşünce, Bolla'nın arka direğe ortasında Varga, kafayla Schafer’a indirdi. Schafer’in vuruşunda top, Samet Akaydin’in müdahalesine rağmen çizgiyi geçerek skoru 1-1’e getirdi.

İkinci yarıda hücumda etkisini artıran milliler, 69. dakikada tekrar öne geçti. Mert Müldür’ün sol kanattan pasında Oğuz Aydın topu ceza sahasına ortaladı. Deniz Gül'ün dokunamadığı topa arka direkte yetişen Kerem Aktürkoğlu, sağ omuzuyla topu filelere gönderdi: 2-1.

dakikada ise Türkiye farkı ikiye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Mert Müldür’ün ceza alanına gönderdiği topu ön direkte Kerem Aktürkoğlu göğsüyle İrfan Can Kahveci’nin önüne indirdi. İrfan Can’ın sert ve isabetli şutunda top ağlarla buluştu ve Türkiye skoru 3-1 yaptı.

Bu sonuçla A Milli Takım, Macaristan’a karşı 5 maçlık kazanamama serisini sonlandırarak moral depoladı.

Maç Kadroları

Türkiye: Uğurcan Çakır, Kaan Ayhan (Mert Müldür dk. 27), Samet Akaydin, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Orkun Kökçü (İsmail Yüksek dk. 72), Hakan Çalhanoğlu, Oğuz Aydın (İrfan Can Kahveci dk. 72), Kerem Aktürkoğlu (Can Uzun dk. 85), Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz (Deniz Gül dk. 46)

Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla (Osvath dk. 90+2), Schafer (Kata dk. 46), Nikitscher (Gazdag dk. 90+2), Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga (Szabo dk. 70)

Goller: Orkun Kökçü (dk. 9), Kerem Aktürkoğlu (dk. 69), İrfan Can Kahveci (dk. 73) (Türkiye), Schafer (dk. 25) (Macaristan)

Teknik Direktörler: Vincenzo Montella (Türkiye), Marco Rossi (Macaristan)