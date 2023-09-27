Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gençler 9.500 TL'ye hangi telefon ve bilgisayar alabilirim diye araştırmaya başladı. sizin için birkaç model bulduk. Bu benim işimi görür, fiyatlar da artmadan alayım derseniz vakit kaybetmeyin...

Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.



Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. pic.twitter.com/AwUep486P7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2023

İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:

CASPER

Via X30 Plus

Via X30

REALME

Realme 6 Pro

Realme XT

Realme 9 Pro

Realme C55

GENERAL MOBILE

Gm 24 Pro

Gm 21 Pro

Gm 22 Pro

HUAWEI

Nova 9 SE

Nova Y90

Nova 8i

P30 Lite 64 GB

XIAOMI

Redmi Note 12S

Redmi Note 11S

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 11S

Redmi Note 12

Redmi Note 10S

Redmi Note 11

Redmi 10 2022

Redmi Note 11

Redmi Note 10S

VIVO

Vivo Y36

Vivo Y35

HONOR

X9a 5G

OPPO

Oppo A91

POCO

M3 Pro 5G

M3 128 GB

ONEPLUS

Oneplus Nord N10 5G 128 GB

INFINIX

Infinix Note 12

Infinix Note 30

SAMSUNG

Galaxy A31

Galaxy A32

Galaxy M33 5G

Galaxy M20 32 GB

Galaxy M22

Galaxy A22

Galaxy M14 5G

Galaxy M14 5G

Galaxy A24

Galaxy A12

Galaxy M23 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12S 6.43 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2400 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Helio G96 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G96 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.

redmi note 12s

Redmi Note 12S kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Honor X9a

Honor X9a, 1080×2400 (FHD+) çözünürlük sunan 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor.

Honor X9a kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 40W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5100 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X9a, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.

Realme C55

Realme C55, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.72 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.

Realme C55, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz 8 GB’a kadar sanal RAM sunacak. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

realme c55Realme C55 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

General Mobile GM 24 Pro

GM 24 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. 1080×2412 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.

General Mobile GM 24 Pro kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Kamera tarafında ise akıllı telefon 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.

Samsung Galaxy A24

Galaxy A24 6.5 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını ve 1000 nit parlaklığı destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih ediliyor.

Galaxy A24 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.

Galaxy A24Galaxy A24 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.

9.500 TL'ye anılabilecek bilgisayar modelleri