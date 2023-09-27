Erdoğan'ın açıklaması sonrasında gençler 9.500 TL'ye hangi telefon ve bilgisayar alabilirim diye araştırmaya başladı. sizin için birkaç model bulduk. Bu benim işimi görür, fiyatlar da artmadan alayım derseniz vakit kaybetmeyin...
Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 26, 2023
Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz. pic.twitter.com/AwUep486P7
İşte 9 bin 500 lira ve altındaki cep telefonu modelleri:
CASPER
- Via X30 Plus
- Via X30
REALME
- Realme 6 Pro
- Realme XT
- Realme 9 Pro
- Realme C55
GENERAL MOBILE
- Gm 24 Pro
- Gm 21 Pro
- Gm 22 Pro
HUAWEI
- Nova 9 SE
- Nova Y90
- Nova 8i
- P30 Lite 64 GB
XIAOMI
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi Note 12
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 11
- Redmi 10 2022
- Redmi Note 11
- Redmi Note 10S
VIVO
- Vivo Y36
- Vivo Y35
HONOR
- X9a 5G
OPPO
- Oppo A91
POCO
- M3 Pro 5G
- M3 128 GB
ONEPLUS
- Oneplus Nord N10 5G 128 GB
INFINIX
- Infinix Note 12
- Infinix Note 30
SAMSUNG
- Galaxy A31
- Galaxy A32
- Galaxy M33 5G
- Galaxy M20 32 GB
- Galaxy M22
- Galaxy A22
- Galaxy M14 5G
- Galaxy M14 5G
- Galaxy A24
- Galaxy A12
- Galaxy M23 5G
Redmi Note 12S
Redmi Note 12S 6.43 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 1080×2400 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.
Akıllı telefon kaputun altında MediaTek Helio G96 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. MediaTek Helio G96 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryadan alıyor.
redmi note 12s
Redmi Note 12S kamera tarafında üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda bizleri 108 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılıyor. Bu ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde bir ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlüğünde makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.
Honor X9a
Honor X9a, 1080×2400 (FHD+) çözünürlük sunan 120hz ekran yenileme hızına sahip 6.67 inç büyüklükte AMOLED bir ekrana sahip. Bu ekranda ekran altı parmak izi okuyucusu da bulunuyor.
Honor X9a kaputun altında Snapdragon 695 yonga setine sahip. Bu yonga setine 6 GB/ 8 GB RAM ve 128 GB/ 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Snapdragon 695 yonga seti gücünü 40W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5100 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.
Kamera tarafında ise cihaz üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Ana kamera 64 MP çözünürlüğünde. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 2 MP çözünürlükte derinlik sensörü eşlik ediyor. Honor X9a, selfieler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP çözünürlükte bir ön kameraya sahip.
Realme C55
Realme C55, Full HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını destekliyor. 6.72 inç büyüklükteki bu ekranda IPS LCD bir panel kullanılmış.
Realme C55, kaputun altında MediaTek Helio G88 yonga setine sahip. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Bunun yanı sıra cihaz 8 GB’a kadar sanal RAM sunacak. MediaTek Helio G88 yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.
realme c55Realme C55 64 MP çözünürlükte bir ana kameraya sahip. 64 MP çözünürlükteki bu ana kameraya 2 MP çözünürlükte ikincil bir kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 8 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.
General Mobile GM 24 Pro
GM 24 Pro 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızına sahip. 1080×2412 piksel çözünürlükte olan ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılmış.
General Mobile GM 24 Pro kaputun altında MediaTek Helio G99 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 256 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 33W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.
Kamera tarafında ise akıllı telefon 108 MP çözünürlüğünde bir ana kameraya sahip. Bu ana kameraya 2 MP çözünürlüğünde bir makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunuyor.
Samsung Galaxy A24
Galaxy A24 6.5 inç büyüklükte Full HD+ çözünürlükte bir ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 90 hz ekran yenileme hızını ve 1000 nit parlaklığı destekler nitelikte. Ekran paneli olarak ise Super AMOLED bir panel tercih ediliyor.
Galaxy A24 4G, kaputun altında Snapdragon 680 yonga seti ile birlikte geliyor. Bu yonga setine 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik ediyor. Yonga seti gücünü 25W kablolu şarj hızına sahip 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alıyor.
Galaxy A24Galaxy A24 üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip. Bu arka kamera kurulumunda OIS destekli 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunuyor. Bu ana kameraya 5 MP çözünürlükte ultra geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükte makro kamera eşlik ediyor. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 13 MP çözünürlükte bir ön kamera bulunuyor.
9.500 TL'ye anılabilecek bilgisayar modelleri
- Lenovo V15 82KB0005TX6 Intel Core I3 1115G4 4 GB 512 GB SSD 15.6" Fhd Freedos - 9.499,00 TL
- Dell Vostro 3400 Intel Core I3-1115G4 4gb 1TB+256GB SSD Işıklı Klavye Freedos RJ45 14" Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus Laptop X515JA-BR1968WA1 İntel Core i3-1005G1 8GB 256GB SSD 15.6" Windows 11 Home Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Lenovo V14 İntel Core i3 1115G4 12GB 256GB 14" FHD Freedos Taşınabilir Bilgisayar 82KA001VTXSSA3 - 9.499,00 TL
- Lenovo Ideapad 15ITL6 Intel Celeron 6305 82H802C1TX1 4GB 256SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar - 9.999,00 TL
- Asus X515MA-BR423W Intel Celeron N4020 4GB 128GB SSD Windows 11 Home 15.6" HD Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X515EA1-BQ945WA1 Intel Core I3 1115G4 8gb 256GB SSD Windows 11 Home 15.6" Fhd Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Lenovo V14 İntel Core i3 1115G4 8GB 512GB 14" FHD Freedos Taşınabilir Bilgisayar 82KA001VTXSSA2 - 9.499,00 TL
- Lenovo V15 82KB0005TXX C Intel Core i3-1115G4 8GB 256GB SSD 15.6" FHD Freedos Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X515EA4-BQ945WA4 Intel Core I3 1115G4 12GB 256GB SSD Windows 11 Home 15.6" Fhd Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Dell Vostro 3400 İntel Core i3 1115G4 8GB 256GB SSD Ubuntu 14'' Taşınabilir Bilgisayar - 9.999,00 TL
- Asus X515EA-BQ967W04 I3-1115G4 12GB 256SSD 15.6" Fullhd W11H Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X515EA-BQ868A2 Intel Core I3-1115G4 Işlemci 8gb Ram 256GB SSD Fhd Ekran UHD Graphics Fdos - 9.499,00 TL
- Asus X515EA-BQ945T Intel Core I3 1115G4 11.nesil 4gb 512GB SSD Windows 10 Home Fhd 15.6" Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X515JA-BR069T Intel Core i3 1005G1 4GB 256GB SSD Windows 10 Home 15.6" Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X509FA BR951 S8 Intel Core i3 10110U 8 GB Ram 256 GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Acer A315-34A5 Intel CELERON-4020 4gb 256GB SSD 15,6'' Fdos Dizüstü Bilgisayar - 9.699,00 TL
- Asus D515DA-BR998-12 Amd Ryzen 3 3250U 12GB 256GB SSD Freedos 15.6 Hd - 9.499,00 TL
- Asus X515EA-BQ945T Intel Core I3 1115G4 11.nesil 8gb 256GB SSD Windows 10 Home Fhd 15.6" Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X515EA-PYW06 Intel Core i3-1115G4 8 GB Ram 256 GB SSD UHD Graphics Windows 11 Home 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar - 9.499,00 TL
- Asus X515EA-EJ1314-08PYPY, I3-1115G4, 8gb Ram, 256GB Ssd, UHD Graphics, 15.6" Win 11 Home - 9.499,00 TL
- Asus X515EA-EJ905-08PYPY, I3-1115G4, 8gb Ram, 256GB Ssd, UHD Graphics, 15.6" Win 11 Home - 9.499,00 TL
- Lenovo Ideapad 3 Intel Core I3 1115G4 8gb 256GB SSD Fdos 15.6" Fhd Taşınabilir Bilgisayar 82H803G2TX006 - 9.494,58 TL
- Asus X515FA-EJ06A1 Intel Core i3 10110U 8GB 256GB SSD Freedos 15.6" FHD Taşınabilir Bilgisayar - 9.489,00 TL
- HP 250 G7 Intel Core i3 1005G1 4GB 128GB SSD Freedos 15.6" Taşınabilir Bilgisayar 255G9ES - 9.476,25 TL
- Lenovo Ideapad 3 14ITL6 Intel Core I3 1115G4 8gb 256GB SSD Windows 11 Home 14" Fhd Işıklı Klavye Taşınabilir Bilgisayar 82H7014RTX SNER11 - 9.474,97 TL
- Dell Vostro 3400 Intel Core I3 1115G4 4gb 512GB Sdd N4001VN3400U0003 Fdos 14" Hd Taşınabilir Bilgisayar - 9.472,43 TL