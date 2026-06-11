Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle, ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nin sunulan ortak dilekçeyi onaylaması halinde banka aleyhindeki ceza davasının tamamen tarihe karışacağı açıklandı.

Türkiye bankacılık sektörünün en uzun soluklu ve yakından takip edilen hukuki süreçlerinden birinde tarihi bir viraj dönüldü. Halkbank, ABD’de yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davasının tamamen düşürülmesi için tarafların mahkemeye resmen başvurduğunu duyurdu. ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nin sunulan ortak dilekçeyi onaylaması halinde, banka aleyhindeki ceza davası tamamen tarihe karışacak.

Süreci Bitiren Adım: Uyum Raporu Teslim Edildi

Halkbank ile ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı arasında geçtiğimiz aylarda önemli bir uzlaşı sağlanmıştı. Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimde, 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu'nun tamamlandığı belirtildi.

Uzman kuruluş tarafından titizlikle hazırlanan raporun, ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edildiği açıklandı.

Ortak Dilekçe Mahkemede: 9 Yıllık Süreç Bitiyor

Uyum Raporu’nun eksiksiz şekilde teslim edilmesinin ardından, varılan uzlaşma gereği davanın tamamen kapatılması için en kritik hamle yapıldı. Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza ettikleri dilekçeyi, 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesine sundu.

Halkbank, kamuoyu ve yatırımcıların bilgisine sunduğu KAP açıklamasında sürecin sonuna gelindiğini şu sözlerle vurguladı:

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Bankamız arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması (DPA – Deferred Prosecution Agreement) kapsamında öngörülen Uyum Raporu, uzman kuruluş tarafından hazırlanarak ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesine (OFAC) zamanında teslim edilmiştir. Bank of America'dan Merkez Bankası Analizi: "Haziran'da Faiz Sabit, Sonbaharda İndirim Kapıda" İçeriği Görüntüle Uyum Raporunun teslim edilmesi sonrasında uzlaşma anlaşması uyarınca Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek imza edilen dilekçeyi, ABD Güney New York Bölge Mahkemesine 10 Haziran 2026 tarihinde sunmuştur. ABD Güney New York Bölge Mahkemesinin kısa süre içerisinde müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamıyla sona erecektir. Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.

Mahkemenin sunulan bu ortak talebi çok kısa bir süre içinde onaylaması ve böylece finans piyasalarının da yıllardır odağında olan hukuki sürecin resmen noktalanması bekleniyor.