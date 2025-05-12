Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 8 ay süren titiz teknik ve fiziki takibinin ardından harekete geçildi. Dolandırıcılık çetesinin, internet üzerinden 'sıfır faizli kredi', 'araç kiralama', 'sigorta ve kart aidatı iadesi', 'ucuz tatil turları' gibi sahte ilanlarla vatandaşları tuzağa düşürdüğü, ardından banka hesaplarına izinsiz erişim sağlayarak hesaplarda bulunan paraları kendi kontrolündeki hesaplara aktardığı belirlendi.

Yapılan operasyonlar Afyonkarahisar merkezli olmak üzere İstanbul, İzmir, Ankara, Diyarbakır, Aydın, Mersin, Kocaeli ve Tekirdağ’da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Ekipler, çete üyelerinin adreslerine baskın düzenleyerek haklarında yakalama kararı bulunan 30 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartları ile birlikte yüksek miktarda Türk Lirası ve döviz ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 1 adet dubleks daire, 3 adet otomobil ve birçok banka ile kripto para hesabına el konuldu.

Yapılan mali incelemelerde şüphelilerin kontrolündeki banka ve kripto hesaplarında yaklaşık 4 milyar TL’lik işlem hacmi tespit edildi. Elde edilen paranın, takibini zorlaştırmak amacıyla kripto cüzdanlara ve farklı hesaplara aktarıldığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 25’i, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma ise genişletilerek sürdürülüyor.