Erzurumspor FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 11 Eylül Cuma günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak olan Erzurumspor FK, teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde hazırlıklarını sürdürdü. Yapılan antrenman ısınma çalışmasıyla başlarken, futbolcular kondisyon ve taktik çalışmalarıyla günü tamamladı.
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Mavi-beyazlı ekip, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. Erzurumspor FK, hazırlıklarına perşembe gününe kadar devam edecek.
Mavi-beyazlılarda karşılaşma öncesinde sakat veya eksik oyuncu bulunmuyor.