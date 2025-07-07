Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda bu yıl 664’üncüsü düzenlenen geleneksel Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin başpehlivanlık finalinde Orhan Okulu ile genç güreşçi Feyzullah Aktürk karşı karşıya geldi. Final güreşinde tecrübesiyle öne çıkan Okulu, zorlu geçen mücadele sonunda rakibini yenerek başpehlivanlığı kazandı.

Final müsabakasını binlerce güreşsever yerinde izlerken, tribünlerde büyük heyecan yaşandı. Orhan Okulu, bu zaferiyle altın kemerin ebedi sahibi olma yolunda da önemli bir adım attı.

Başpehlivan Orhan Okulu, altın kemeri alarak şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.