Depremin Etkilediği Bölgeler:

Depremler, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerini de etkiledi. Bu bölgelerde milyonlarca insan, depremin yıkıcı etkileriyle yüzleşmek zorunda kaldı.

Can Kayıpları ve Yaralanmalar:

Resmi açıklamalara göre, depremlerde en az 50.783 kişi hayatını kaybetti ve 107.204 kişi yaralandı.

Yıkılan ve Hasar Gören Yapılar:

Depremler sonucunda, Hatay'da 13.883, Kahramanmaraş'ta 7.295, Adıyaman'da 5.826, Malatya'da 4.197 ve Gaziantep'te 3.805 olmak üzere toplamda 36.932 bina yıkıldı.

Depremin Fiziksel Etkileri:

Depremler, yer kabuğunda toplam 570 kilometre uzunluğunda bir yüzey kırığı oluşturdu ve yer kabuğu yaklaşık 8 metre civarında yer değiştirdi.

Arama Kurtarma ve Yardım Çalışmaları:

AFAD, depremin ardından 45 dakika içinde en üst seviye olan 4. Seviye Acil Durum ilan etti ve uluslararası yardım çağrısında bulundu. Dünyanın dört bir yanından gelen arama kurtarma ekipleri ve yardımlar, bölgedeki çalışmalara destek verdi.

İki Yıl Sonra Durum:

Depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bölgede yaşayan birçok kişi hâlâ zorluklarla mücadele ediyor. Hükümet, 650.000 konut inşa etmeyi ve bunların 319.000'ini bir yıl içinde teslim etmeyi taahhüt etmesine rağmen, şu ana kadar 201.431 konut teslim edildi. Birçok insan hâlâ geçici barınma alanlarında yaşamını sürdürüyor.

Depremin yarattığı fiziksel yıkımın yanı sıra, psikolojik etkileri de derin oldu. Birçok çocuk ve genç, eğitimlerine ara vermek zorunda kaldı ve travmanın etkileriyle başa çıkmaya çalışıyor.

6 Şubat depremleri, Türkiye'nin deprem gerçeğini bir kez daha acı bir şekilde hatırlattı ve afet yönetimi ile kentsel dönüşüm konularında daha fazla önlem alınması gerektiğini gösterdi.