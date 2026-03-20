Bayram Namazı Yollarda Kılındı

İsrail yönetiminin getirdiği toplanma yasağı nedeniyle Filistinlilerin Mescid-i Aksa’ya girişine izin verilmedi. Bayram namazını kutsal mekânda kılmak isteyen çok sayıda kişi, Eski Şehir çevresinde toplanarak ibadetlerini sokaklarda gerçekleştirdi. Özellikle Doğu Kudüs’ün farklı noktalarında yoğunluk oluştu.

20 Gündür Girişler Engelleniyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya girişleri yaklaşık 20 gündür kısıtladığı belirtildi. Ramazan boyunca süren bu uygulama, bayramda da devam etti.

Daha önce de benzer kısıtlamalara tepki gösteren Filistinlilere yönelik müdahalelerde, İsrail polisi cop, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanmıştı. Bu müdahaleler bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

Doğu Kudüs’te Bayram Sessizliği

Her yıl bayram arifesinde yoğun kalabalıklara sahne olan Eski Şehir bu yıl adeta sessizliğe büründü. İsrail’in güvenlik gerekçesiyle uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle bölgeye girişler sınırlandırılırken, birçok esnaf da kepenk açamadı.

Sadece temel ihtiyaçlara yönelik eczane ve marketlerin açık olduğu görülürken, Filistinli esnaf ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

“Buruk Bir Bayram”

Kısıtlamalar ve ibadet yasağı nedeniyle Doğu Kudüs’te yaşayan Filistinliler, Ramazan Bayramı’nı buruk karşıladı. Tarihi ve dini önemi büyük olan Mescid-i Aksa’da namaz kılınamaması, bölgede hem dini hem de sosyal açıdan derin bir etki yarattı.

Erdoğan’dan “Netanyahu Terörü” Tepkisi: “Ateş Çemberinden Türkiye’yi Korumak İçin Gerekeni Yapıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Rize’de yaptığı açıklamalarda, bölgedeki çatışmalara ve artan gerilime dikkat çekti. Erdoğan, özellikle İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yu hedef alarak “Netanyahu terörü” ifadesini kullandı.

“Mescid-i Aksa’nın Kapatılması Kabul Edilemez”

Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını bahane ederek Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasına sert tepki gösterdi. Bu adımın bölgedeki gerilimi daha da artırdığını vurgulayan Erdoğan, Filistin topraklarında yaşananların kabul edilemez olduğunu ifade etti.

“Bölgesel Barış Tehdit Altında”

Konuşmasında Orta Doğu başta olmak üzere geniş bir coğrafyada yaşanan krizlere değinen Erdoğan, “Netanyahu terörü bölgesel ve küresel barışı tehdit etmeyi sürdürüyor” dedi. Gazze, Lübnan ve diğer bölgelerde yaşanan çatışmaların insani boyutuna dikkat çekti.

“Türkiye Tüm Tedbirleri Alıyor”

Türkiye’nin artan gerilim karşısında aktif bir diplomasi yürüttüğünü belirten Erdoğan, şu mesajı verdi:

“Hükümet olarak gittikçe genişleyen bu ateş çemberinden ülkemizin etkilenmemesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz.”

Devlet kurumlarının koordinasyon içinde çalıştığını vurgulayan Erdoğan, vatandaşlara “gönlünüz rahat olsun” çağrısında bulundu.

Bayram Mesajı: “Dayanışma ve Umut”

Rize’de vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam dünyasına birlik ve dayanışma mesajı verdi. Zor günlerin sabır ve dayanışmayla aşılacağını belirten Erdoğan, Türkiye’nin barış ve istikrar için diplomatik çabalarını sürdüreceğini dile getirdi.