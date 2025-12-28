Deprem Sonrası En Büyük Sosyal Konut Hamlesi
6 Şubat 2023’te yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan konut seferberliği hız kesmeden sürüyor. Dün itibarıyla 11 ilde toplam 455 bin afet konutunun teslim edildiği açıklanırken, şimdi de 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci başlıyor.
8,8 Milyon Başvuru Yapıldı
Türkiye genelinde büyük ilgi gören projeye 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, yapılan incelemeler sonucunda 5 milyon 300 bin başvurunun geçerli olduğu belirlendi. Kura çekimleri, depremden ağır etkilenen Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere peyderpey devam edecek.
En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
Deprem Bölgesinde 90 Binden Fazla Sosyal Konut
Proje kapsamında en fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da inşa edilecek. İstanbul’u;
-
Ankara: 30.823
-
İzmir: 21.020
-
Bursa: 17.225
-
Konya: 15.000
-
Gaziantep: 13.890
Deprem bölgesindeki illerde yapılacak sosyal konut sayısı 90 bini aşacak. Öne çıkan iller ve konut sayıları şöyle:
-
Hatay: 12.639
-
Adana: 12.292
-
Diyarbakır: 12.165
-
Malatya: 9.609
-
Kahramanmaraş: 8.195
-
Adıyaman: 6.620
Projenin Ekonomik Büyüklüğü 1,5 Trilyon TL’yi Aşıyor
500 bin sosyal konut projesinin toplam ekonomik büyüklüğünün 1,5 trilyon TL’yi aşması beklenirken, yaklaşık 300 sektörde büyük bir ticari hareketlilik oluşturacağı ifade ediliyor.
Diğer yüksek konut üretimi yapılacak iller arasında Mersin, Kayseri, Balıkesir, Manisa, Aydın, Van, Tekirdağ, Sakarya, Samsun ve Muğla yer alıyor.
Evler Yatay Mimariyle İnşa Edilecek
Sosyal konutlar;
-
1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle
-
Yatay mimari anlayışıyla
-
Geleneksel mahalle kültürü korunarak inşa edilecek. Kura süreci 2026 Mart ayına kadar devam edecek, konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak.
Taksitler 6 Bin 750 TL’den Başlıyor
Konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Devlet güvencesiyle:
-
%10 peşinat
-
240 ay vade uygulanacak.
Aylık taksit tutarları:
İstanbul dışı
-
55 m² 1+1: 6.750 TL
-
65 m² 2+1: 8.250 TL
-
80 m² 2+1: 9.938 TL
İstanbul
-
55 m² 1+1: 7.313 TL
-
65 m² 2+1: 9.188 TL
-
80 m² 2+1: 11.063 TL
Kiralık Sosyal Konut Dönemi Başlıyor
Projeye İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut da dahil edildi. Bu konutlar piyasa fiyatlarının altında kiraya verilecek ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilecek. Yönetim, bakım ve denetim tamamen devlet tarafından yapılacak.
Konutlarla Birlikte Sosyal Donatılar
TOKİ, konutlarla birlikte:
-
500 cami
-
500 mahalle konağı
-
500 aile sağlığı merkezi
-
500 gündüz bakımevi
-
500 spor salonu
-
500 misafirhane
inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye alanları, yaşlı dinlenme alanları ve el sanatları merkezleri yer alacak.