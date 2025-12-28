Deprem Sonrası En Büyük Sosyal Konut Hamlesi

6 Şubat 2023’te yaşanan ve “asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremlerin ardından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan konut seferberliği hız kesmeden sürüyor. Dün itibarıyla 11 ilde toplam 455 bin afet konutunun teslim edildiği açıklanırken, şimdi de 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci başlıyor.

8,8 Milyon Başvuru Yapıldı

Türkiye genelinde büyük ilgi gören projeye 8 milyon 800 bin başvuru yapılırken, yapılan incelemeler sonucunda 5 milyon 300 bin başvurunun geçerli olduğu belirlendi. Kura çekimleri, depremden ağır etkilenen Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay ve Gaziantep başta olmak üzere peyderpey devam edecek.

En fazla başvuru yapılan iller ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.

Deprem Bölgesinde 90 Binden Fazla Sosyal Konut

Proje kapsamında en fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da inşa edilecek. İstanbul’u;

Ankara: 30.823

İzmir: 21.020

Bursa: 17.225

Konya: 15.000

Gaziantep: 13.890

Deprem bölgesindeki illerde yapılacak sosyal konut sayısı 90 bini aşacak. Öne çıkan iller ve konut sayıları şöyle:

Hatay: 12.639

Adana: 12.292

Diyarbakır: 12.165

Malatya: 9.609

Kahramanmaraş: 8.195

Adıyaman: 6.620

Projenin Ekonomik Büyüklüğü 1,5 Trilyon TL’yi Aşıyor

500 bin sosyal konut projesinin toplam ekonomik büyüklüğünün 1,5 trilyon TL’yi aşması beklenirken, yaklaşık 300 sektörde büyük bir ticari hareketlilik oluşturacağı ifade ediliyor.

Diğer yüksek konut üretimi yapılacak iller arasında Mersin, Kayseri, Balıkesir, Manisa, Aydın, Van, Tekirdağ, Sakarya, Samsun ve Muğla yer alıyor.

Evler Yatay Mimariyle İnşa Edilecek

Sosyal konutlar;

1+1 ve 2+1 daire seçenekleriyle

Yatay mimari anlayışıyla

Geleneksel mahalle kültürü korunarak inşa edilecek. Kura süreci 2026 Mart ayına kadar devam edecek, konut teslimleri ise Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Taksitler 6 Bin 750 TL’den Başlıyor

Konut fiyatları 1 milyon 800 bin TL’den başlayacak. Devlet güvencesiyle:

%10 peşinat

240 ay vade uygulanacak. Taşkent’te markalı ofis dönemi Assembly Piramit Tower ile başlıyor İçeriği Görüntüle

Aylık taksit tutarları:

İstanbul dışı

55 m² 1+1: 6.750 TL

65 m² 2+1: 8.250 TL

80 m² 2+1: 9.938 TL

İstanbul

55 m² 1+1: 7.313 TL

65 m² 2+1: 9.188 TL

80 m² 2+1: 11.063 TL

Kiralık Sosyal Konut Dönemi Başlıyor

Projeye İstanbul’da 15 bin kiralık sosyal konut da dahil edildi. Bu konutlar piyasa fiyatlarının altında kiraya verilecek ve uygun şartları taşıyan vatandaşlara 3 yıllığına tahsis edilecek. Yönetim, bakım ve denetim tamamen devlet tarafından yapılacak.

Konutlarla Birlikte Sosyal Donatılar

TOKİ, konutlarla birlikte:

500 cami

500 mahalle konağı

500 aile sağlığı merkezi

500 gündüz bakımevi

500 spor salonu

500 misafirhane

inşa edecek. Mahalle konaklarında taziye alanları, yaşlı dinlenme alanları ve el sanatları merkezleri yer alacak.