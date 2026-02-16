Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan 2025 yılı dördüncü çeyrek verilerine göre, Türkiye genelinde ticari gayrimenkul fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,9 arttı. Aynı dönemde reel bazda ise yüzde 0,5 oranında azalış gerçekleşti.

Alt kırılımlara bakıldığında, Dükkan Fiyat Endeksi 2025’in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 yükseldi. Dükkan fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 31,0 artarken, reel olarak yüzde 0,5 geriledi.

Ofis Fiyat Endeksi ise aynı dönemde çeyreklik bazda yüzde 5,7 artış gösterdi. Ofis fiyatları yıllık bazda nominal olarak yüzde 30,5 yükselirken, reel olarak yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Üç büyük il özelinde değerlendirildiğinde, 2025 yılı dördüncü çeyreğinde ticari gayrimenkul fiyat endeksi bir önceki çeyreğe göre İstanbul’da yüzde 7,8, Ankara’da yüzde 8,1 ve İzmir’de yüzde 7,1 oranında arttı.

Yıllık bazda ise endeks İstanbul’da yüzde 25,0, Ankara’da yüzde 36,5 ve İzmir’de yüzde 31,3 oranında artış gösterdi.

Veriler, ticari gayrimenkul piyasasında nominal artışın sürdüğünü, ancak enflasyon etkisi arındırıldığında reel bazda sınırlı gerileme yaşandığını ortaya koydu.