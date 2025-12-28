“Bu Başarı Milletimizin İnancının Sonucudur”

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, yürütülen projeyi “Devletine inanan Türk milletinin başarısı” sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da 455 bininci deprem konutunun anahtarı hak sahibine teslim edildi.

Toplam 455 Bin 357 Bağımsız Bölüm

Bakanlık verilerine göre tamamlanan yapılar şu şekilde dağıldı:

367 bin 995 konut

65 bin 672 köy evi

21 bin 690 iş yeri

En Fazla Konut Hatay ve Kahramanmaraş’ta

Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay ve Kahramanmaraş’ta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Hatay

133.685 konut

12.868 köy evi

7.202 iş yeri

Toplam: 153.755 bağımsız bölüm

Kahramanmaraş

52.575 konut

15.615 köy evi

5.766 iş yeri

Toplam: 73.956 bağımsız bölüm

Diğer İllerdeki Konut Sayıları

Malatya: 79.660

Adıyaman: 43.366

Gaziantep: 12.557

Adana: 12.073

Şanlıurfa: 13.429

Diyarbakır: 17.206

Elazığ: 14.894

Kilis: 2.569

Osmaniye: 288

Sivas: 164

Bingöl: 89

Tunceli: 298 köy evi

Köy Evleri ve İş Yerleri de Unutulmadı

Yalnızca şehir merkezleri değil, kırsal alanlar da projeye dahil edildi. Binlerce köy evi ve iş yeri inşa edilerek depremzedelerin hem barınma hem de ekonomik hayatlarının yeniden kurulması hedeflendi.

“Asrın İnşası”nda Sona Yaklaşılıyor

Yetkililer, deprem bölgesindeki inşa sürecinin büyük oranda tamamlandığını, kalan projelerin ise kısa sürede bitirilerek tüm hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.