“Bu Başarı Milletimizin İnancının Sonucudur”
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Kurum, yürütülen projeyi “Devletine inanan Türk milletinin başarısı” sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Hatay’da 455 bininci deprem konutunun anahtarı hak sahibine teslim edildi.
Toplam 455 Bin 357 Bağımsız Bölüm
Bakanlık verilerine göre tamamlanan yapılar şu şekilde dağıldı:
-
367 bin 995 konut
-
65 bin 672 köy evi
-
21 bin 690 iş yeri
En Fazla Konut Hatay ve Kahramanmaraş’ta
Depremlerden en çok etkilenen iller arasında yer alan Hatay ve Kahramanmaraş’ta çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.
Hatay
-
133.685 konut
-
12.868 köy evi
-
7.202 iş yeri
Toplam: 153.755 bağımsız bölüm
Kahramanmaraş
-
52.575 konut
-
15.615 köy evi
-
5.766 iş yeri
Toplam: 73.956 bağımsız bölüm
Diğer İllerdeki Konut Sayıları
Malatya: 79.660
Adıyaman: 43.366
Gaziantep: 12.557
Adana: 12.073
Şanlıurfa: 13.429
Diyarbakır: 17.206
Elazığ: 14.894
Kilis: 2.569
Osmaniye: 288
Sivas: 164
Bingöl: 89
Tunceli: 298 köy evi
Köy Evleri ve İş Yerleri de Unutulmadı
Yalnızca şehir merkezleri değil, kırsal alanlar da projeye dahil edildi. Binlerce köy evi ve iş yeri inşa edilerek depremzedelerin hem barınma hem de ekonomik hayatlarının yeniden kurulması hedeflendi.
“Asrın İnşası”nda Sona Yaklaşılıyor
Yetkililer, deprem bölgesindeki inşa sürecinin büyük oranda tamamlandığını, kalan projelerin ise kısa sürede bitirilerek tüm hak sahiplerine teslim edileceğini belirtti.