Duyuruda, ''Halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip 50 TL ve 5 TL banknotlara kıyasla, VIII. tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL banknotlardaki imzalar Başkanımız Dr. Fatih Karahan ile birlikte; 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Dr. Osman Cevdet Akçay’a, 5 TL banknotlarda Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Hatice Karahan’a ait olacak şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir'' denildi.

