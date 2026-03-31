Gün boyunca sisteme giriş yapmak isteyen vatandaşlar “sunucu hatası”, “bağlantı zaman aşımı” ve “teknik arıza” gibi uyarılarla karşılaşırken, sorun özellikle yoğun saatlerde daha belirgin hale geldi.

Yaşanan problemlerin ardından sistemin tamamen çöktüğü yönünde değerlendirmeler gündeme gelse de, mevcut veriler bunun genel bir çökmeden ziyade yoğunluk kaynaklı bir performans sorunu olduğunu ortaya koyuyor. Ayın son günü olması nedeniyle işverenlerin prim ve hizmet belgelerini yüklemek için sisteme yönelmesi, altyapı üzerinde ciddi bir trafik oluşturdu. Bu yoğunluk, özellikle e-Bildirge tarafında yavaşlama ve zaman zaman erişim kesintilerine neden oldu.

Uzmanlara göre, sadece kullanıcı yoğunluğu değil; aynı zamanda periyodik bakım çalışmaları ve veri tabanı güncellemeleri de kesintileri tetikleyen unsurlar arasında yer alıyor. Bunun yanında bazı kullanıcıların yaşadığı erişim problemlerinin, internet servis sağlayıcılarına bağlı DNS yönlendirme sorunlarından kaynaklanabileceği de ifade ediliyor.

Sorunun ne zaman tamamen çözüleceğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, geçmişte benzer durumların genellikle akşam saatlerinde yoğunluğun azalmasıyla birlikte normale döndüğü biliniyor. Öte yandan, erişim sıkıntısının uzun sürmesi halinde SGK’nın prim bildirim sürelerini uzatabileceği ihtimali de gündemde, ancak şu ana kadar bu yönde alınmış resmi bir karar bulunmuyor.