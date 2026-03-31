Bugün 1350’nin üzerinde çalışanı ve 7 üretim tesisi ile yeşil enerji kullanarak nihai ürüne kadar üretim gerçekleştiren Kardemir Çelik, Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği tarafından gerçekleştirilen 2025 yılı “İhracatın Yıldızları” ödül töreninde altın kategoride ödüle layık görüldü.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Kardemir Çelik Yönetim Kurulu Üyesi Özlem Bakırel, “Küresel belirsizliklerin, maliyet baskılarının ve korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemde ihracatımızı yüksek performansta sürdürmeyi başardık. Bu başarımızın altın kategoride ödüllendirilmesi bizim için gurur kaynağı oldu. 100’den fazla ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat gücümüzün arkasında 30 yılı aşkın birikim, uzman ekibimiz ve yıllara yayılan uluslararası iş birliklerimiz bulunuyor” diye belirtti.

Kardemir Çelik’in ihracatta kalıcılığı ve derinleşmeyi odağına alan stratejilerle hareket ettiğini vurgulayan Bakırel, küresel taleplere göre şekillenen yatırımların bu yaklaşımın temelini oluşturduğunu dile getirdi. İzmir Aliağa’da devreye alınması planlanan büyük profil hadde tesisinin, üretim esnekliğini ve pazar uyum kabiliyetini artıracak stratejik bir yatırım olduğunu hatırlatan Bakırel, bunun yanı sıra elektrikli ark ocağı teknolojileri, yenilenebilir enerji yatırımları ve Ar-Ge çalışmalarıyla daha düşük karbonlu, verimli ve dayanıklı bir üretim modeli inşa ettiklerinin altını çizdi. Bakırel, “Bu bütüncül yaklaşım sayesinde hem değişen küresel taleplere hızlı uyum sağlıyoruz hem de ihracatta sürdürülebilir büyüme ve uzun vadeli rekabet gücümüzü pekiştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de pazar çeşitliliğini artıran, ihracatta derinleşmeyi hedefleyen ve Türkiye’ye daha fazla değer kazandıran yaklaşımımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.