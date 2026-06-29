Yılın ilk beş aylık enflasyon verileri, zam oranlarının büyük bölümünü şimdiden ortaya koydu. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri için şu ana kadar oluşan zam oranı yüzde 16,61 seviyesine ulaşırken, memur ve memur emeklileri için hesaplanan artış oranı ise yüzde 12,41 olarak öne çıkıyor. Nihai oranlar, haziran ayı enflasyonunun eklenmesiyle netleşecek.

Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı, altı aylık enflasyon oranına göre belirleniyor. İlk beş aylık verilere göre yüzde 16,61'lik artış kesinleşmiş durumda. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte bu oran bir miktar daha yükselecek.

Memurlar için toplu sözleşme ve enflasyon farkı etkili olacak

Memur ve memur emeklilerinin maaşları ise toplu sözleşme zammı ile enflasyon farkının birleşiminden oluşuyor. Temmuz ayında uygulanacak yüzde 7'lik toplu sözleşme zammına, ilk altı aylık enflasyonun oluşturduğu fark da eklenecek. İlk beş aylık veriler dikkate alındığında memurlar için hesaplanan artış yüzde 12,41 seviyesinde bulunuyor.

Sosyal yardım ödemeleri de yükselecek

Temmuz ayında belirlenecek yeni maaş katsayısı yalnızca memur ve emeklileri etkilemeyecek. Engelli aylığı, 65 yaş aylığı, evde bakım desteği ve memur maaş katsayısına bağlı diğer sosyal yardım ödemeleri de aynı doğrultuda artırılacak. Böylece yaklaşık 25 milyon kişiyi ilgilendiren geniş kapsamlı bir gelir güncellemesi yapılmış olacak.

Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Piyasa beklentilerine göre haziran ayında aylık enflasyonun ortalama yüzde 1,04 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde hem emeklilerin hem de memurların temmuz ayında alacağı zam oranları mevcut hesaplamaların üzerine çıkacak. Kesin rakamlar ise TÜİK'in 3 Temmuz Cuma günü açıklayacağı enflasyon verileriyle belli olacak.