Yönetmelik kapsamında araçların bagaj bölümünde 1 adet en fazla 45 Hz subwoofer ile 1 adet en fazla 300 watt amplifikatörün bulundurulmasına izin verildi. Böylece belirlenen teknik sınırlar dahilindeki ses sistemleri yasal zemine oturtuldu.

Öte yandan, ses sistemi nedeniyle cezai işlem uygulanabilmesi için yalnızca yüksek ses yeterli olmayacak. Sesin araç dışına taşarak kamu düzenini ve çevrenin huzurunu bozduğunun tespit edilmesi ve bu durumun somut şekilde kayıt altına alınması gerekecek.

Düzenleme, araç içi teknolojilere de açıklık getirdi. Direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan telefon tutucuları ile ön cama monte edilen araç kameraları görüşü engellemediği sürece serbest olacak. Fabrika çıkışlı dijital ekranlar ile sürüş, park, navigasyon ve kamera sistemlerinde kullanılan ekranlar da cezai yaptırım kapsamı dışında tutuldu.

Ayrıca sürücülerin dikiz aynasına astığı koku ve benzeri aksesuarların kullanımına ilişkin ölçütler de ilk kez yönetmelikte açık şekilde tanımlanarak uygulamadaki belirsizlik giderildi. Yeni düzenleme ile hem sürüş güvenliğinin artırılması hem de araç sahiplerinin günlük kullanımda karşılaştığı tereddütlerin ortadan kaldırılması hedefleniyor.