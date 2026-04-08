Bu şirketlerin 13’ü “Ana Pazar”da yer alırken yalnızca 1 şirket “Yıldız Pazar”da yatırımcılarla buluştu. Farklı sektörlerden gelen şirketler, yatırımcıya geniş bir portföy çeşitliliği sundu.

Fiyat ve Halka Açıklık Oranlarında Geniş Aralık

İlk çeyrekteki halka arzlarda hisse fiyatları dikkat çekici bir bantta oluştu. En yüksek birim fiyat 80 TL ile Metropal Kurumsal Hizmetler’e ait olurken, onu 46 TL ile Netcad Yazılım takip etti. En düşük fiyatlı halka arz ise 4 TL ile Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı oldu.

Halka açıklık oranları ise çoğunlukla yüzde 20–30 aralığında yoğunlaştı. Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yüzde 40,14 ile en yüksek orana ulaşırken, Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi yüzde 20,01 ile listenin en alt sırasında yer aldı.

Halka Arz Takvimi Yoğun Geçti

Yılın ilk halka arzı, 5 Ocak’ta işlem görmeye başlayan ARF Bio Yenilenebilir Enerji Üretim ile gerçekleşti. Ocak ayı boyunca Meysu Gıda, Formül Plastik, Z Gayrimenkul ve Üçay Mühendislik gibi şirketler de borsaya katıldı.

Şubat ayında ise tempo daha da arttı. Netcad Yazılım ile başlayan süreç; Akhan Un, Best Brands Grup Enerji, Ata Turizm ve Empa Elektronik ile devam etti. Bu dönemde sadece Ata Turizm İşletmecilik “Yıldız Pazar”da yer aldı.

Mart ayında ise dört yeni şirket yatırımcı karşısına çıktı. Özellikle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının öne çıktığı bu dönemde Savur GYO ve Luxera GYO dikkat çekti. Çeyreğin son halka arzı ise Metropal Kurumsal Hizmetler oldu.

Aracı Kurumlarda Tera Yatırım Öne Çıktı

İlk çeyrekte gerçekleştirilen halka arzlarda birçok aracı kurum aktif rol üstlenirken, Tera Yatırım liderliğiyle öne çıktı. Kurum; Ata Turizm, Savur GYO, Luxera GYO ve Metropal Kurumsal Hizmetler olmak üzere toplam 4 halka arzda konsorsiyum lideri olarak yer aldı.

Diğer yandan Halk Yatırım, A1 Capital, Alnus Yatırım, İnfo Yatırım, İntegral Yatırım, Vakıf Yatırım, Kuveyt Türk Yatırım, Global Menkul Değerler ve Deniz Yatırım da sürece katkı sağlayan kurumlar arasında yer aldı.

Geçen Yıla Göre Artış Sinyali

Geçen yılın aynı döneminde 13 şirket halka arz edilirken, 2025 genelinde toplam 18 halka arz gerçekleşmişti. 2026’nın ilk çeyreğinde ulaşılan 14 halka arzlık sayı, yıl genelinde daha yüksek bir performansın mümkün olabileceğine işaret ediyor.

Piyasalardaki canlılık ve yatırımcı ilgisinin sürmesi halinde, önümüzdeki dönemde halka arz takviminin daha da yoğunlaşması bekleniyor.