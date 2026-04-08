BBP lideri Destici, partisinin Düzce İl Başkanlığı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. Dünya gündemindeki çatışmalara, Türkiye'nin savunma sanayii atılımlarına ve siyasetteki erken seçim tartışmalarına değinen Destici, muhalefeti de eleştirdi. Destici, "Bugünün asıl gündem maddesi tabii ki emperyalist ABD ile siyonist ve terörist İsrail'in Filistin, Gazze ve Lübnan, Suriye ve İran'a yönelik saldırıları. Bu saldırılar neredeyse 40. gününe geldi. Hesapları şuydu; bir iki hafta içerisinde İran'ı teslim alacaklardı. İran'da Hamaney'i öldürdükten sonra bir kargaşa olacağını, halkın sokaklara döküleceğini, rejimi değiştireceğini ve dolayısıyla istedikleri kuklaları iş başına getireceklerini ümit ediyorlardı ama böyle olmadı. İran devleti, içlerindeki o kadar ajana rağmen halkıyla birlikte müthiş bir direniş gösterdi, ordusu müthiş bir direniş gösterdi ve savaşı uzattılar" dedi.



"Hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz, yok edemediler"

ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini de eleştiren Destici, "Dün biliyorsunuz Trump bir açıklama yapmıştı. 'Bu gece bir medeniyet yok olacak' demişti çünkü bunlar haydut, medeniyetin önemini bilmezler. Bir medeniyet nasıl oluşur bunu bilmezler. Bunun bir gecede yok olacağını da bilmiyorlar; hiçbir medeniyet bir gecede yok olmaz, ne yaparsan yap yok edemezsin ve yok edemediler. İnşallah yok edemezler; bunu da buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



"Savunma sanayi belli yönleriyle güçlü olduğu için bugün ABD'yi ve İsrail'i ateşkes masasına oturttu"

Türkiye'nin kendi kendine yetmesi gereken alanlara dikkati çeken ve muhalefeti eleştiren Destici, sözlerine şöyle devam etti:

"Savaşlar ve pandemi bize şunu gösterdi ki, özellikle şu 4 alanda en azından kendi kendimize yeter duruma gelmeliyiz. Gıda, ilaç/aşı, enerji, savunma sanayii. En önemlisi de savunma sanayisi çünkü güvenliğiniz yoksa ne özgürlüğünüz olur, ne refahınız olur, ne sağlığınız olur. Biz bütün bunları söylerken, Cumhurbaşkanımız bunları ifade ederken, hükümet, iktidar, Cumhur İttifakımız topyekün bunları ifade ederken, bu konuda çalışmalar yaparken maalesef CHP ve özellikle geçtiğimiz seçimler öncesi ve yerel seçimlerde birlikte oldukları gruplar ne diyordu? 'Ne gerek var bu kadar parayı savunma sanayisine ayırmaya?' Hatta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları 'Nedir? Ne gerek var İHA'lara SİHA'lara? Barışalım, kardeşlik olsun' Barış içinde kardeşlik içinde bu gerekiyor. İran yenilseydi bugün ateşkes olmayacaktı, işgal olacaktı. Direndiği için savunma sanayisi belli yönleriyle güçlü olduğu için bugün ABD'yi ve İsrail'i ateşkes masasına oturttu. Onun için güçlü olmak zorundayız, onun için Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin, Milli Savunma Bakanlığımızın, Savunma Sanayii Başkanlığımızın, savunma sanayi şirketlerimizin bu anlamda attıkları adımları çok kıymetli ve değerli buluyoruz ve sonuna kadar destekliyoruz."



"İçinden geçtiğimiz süreç yeni bir maceraya atılma süreci değildir"

Gündemdeki seçim tartışmalarına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Destici, "Ben daha önce de ifade ettim. Erken seçim olma ihtimalini ben düşük görüyorum ama öne alınmış bir seçim ihtimalinden bahsettim. O da ne için? Onu da açıkça ifade ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu süreçte bir kez daha aday olması gerekiyor. Kendisi her ne kadar bu konuda bir açıklama yapmasa da, bu konuda bir istek belirtmemiş olsa da bizim ülkemizin şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın deneyimine, tecrübesine ihtiyacımız var çünkü içinden geçtiğimiz süreç yeni bir maceraya atılma süreci değildir. Masaya oturduğu zaman muhatapları tarafından ciddiye alınan ve karşıya, muhataplarına Türkiye Cumhuriyeti Devletinin gücünü, kudretini yansıtabilecek ve bu konularla ilgili büyük tecrübe edinmiş bir devlet başkanıyla, bir cumhurbaşkanıyla bizim bu süreçleri geçirmemiz gerekir. Onun için Cumhurbaşkanımızın tekrar aday olması ve bir dönem daha en azından Cumhurbaşkanlığı görevini ifa etmesi gerekiyor. İçinden geçtiğimiz süreçlerden bahsediyorum; normal bir süreç olsaydı belki bunları bugün burada söylemeyebilirdim" ifadelerini kullandı.



"Anayasa değiştirilemezse tek yol kalıyor; seçimi biraz öne almak"

Adaylık süreci için yapılması gerekenlere işaret eden Destici, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu süreçte sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha aday olmalı. Ya anayasa değişecek ve üçüncü defa aday olabilmesinin önü açılacak, ki o ihtimal de var onu da göreceğiz ama anayasa değiştirilemezse o zaman tek yol kalıyor; bunun için seçimi biraz öne almak. Onun da 6 ay, 1 sene öne almak gibi bir şartı yok. Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimi açıklamadan önce, isterse 1 hafta 10 gün önce, 1 ay önce meclis bir erken seçim kararı alırsa daha doğrusu bir seçim kararı alırsa Sayın Cumhurbaşkanımız tekrar aday olabilir, inşallah da öyle olur diyorum."