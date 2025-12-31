Peki, 2026 yılında hangi araç için ne kadar MTV ödenecek? İşte otomobil, motosiklet ve diğer taşıtlar için tam liste…

2026 MTV Zammı Resmi Gazete’de Yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 2026 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi başta olmak üzere damga vergisi ve Harçlar Kanunu’na bağlı maktu harç tutarları yüzde 18,95 oranında artırıldı.

Karar kapsamında 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda yer alan maktu ve nispi harçların asgari ve azami sınırları da aynı oranda güncellendi. Düzenlemenin uygulanmasından Hazine ve Maliye Bakanlığı sorumlu olacak.

2026’da Kim Ne Kadar MTV Ödeyecek?

MTV tutarları;

Aracın yaşı,

Motor silindir hacmi,

Araç değeri,

Tescil tarihi

gibi kriterlere göre değişiklik gösteriyor.

1 Ocak 2018 Sonrası Tescilli Araçlar – 2026 MTV Tutarları

1-3 Yaş Arası Araçlar

0–1300 cc: 5.750 TL

1301–1600 cc: 10.017 TL

1601–1800 cc: 19.472 TL

1801–2000 cc: 30.680 TL

4-6 Yaş Arası Araçlar

0–1300 cc: 4.011 TL

1301–1600 cc: 7.511 TL

1601–1800 cc: 15.227 TL

1801–2000 cc: 23.626 TL

7-11 Yaş Arası Araçlar

0–1300 cc: 2.239 TL

1301–1600 cc: 4.355 TL

1601–1800 cc: 8.949 TL

1801–2000 cc: 13.886 TL

31 Aralık 2017 Öncesi Tescilli Araçlar – 2026 MTV

1-3 Yaş Arası

0–1300 cc: 5.750 TL

1301–1600 cc: 10.017 TL

1601–1800 cc: 17.706 TL

1801–2000 cc: 27.899 TL

4-6 Yaş Arası

0–1300 cc: 4.011 TL

1301–1600 cc: 7.511 TL

1601–1800 cc: 13.829 TL

1801–2000 cc: 21.479 TL

7-11 Yaş Arası

0–1300 cc: 2.239 TL

1301–1600 cc: 4.355 TL

1601–1800 cc: 8.146 TL

1801–2000 cc: 12.624 TL

2026 Motosiklet MTV Tutarları

100 – 250 cc: 1.069,36 TL (1-3 yaş)

251 – 650 cc: 2.214,85 TL (1-3 yaş)

651 – 1200 cc: 5.719,12 TL (1-3 yaş)

1201 cc ve üzeri: 13.876,70 TL (1-3 yaş)

Diğer Taşıtlar – 2026 MTV (1-6 Yaş)

Minibüs: 6.875 TL

Panel van & motorlu karavan (1900 cc altı): 9.167 TL

Otobüs (25 kişiye kadar): 17.370 TL

Kamyonet / Kamyon / Çekici (1.500 kg’a kadar): 6.164 TL

MTV Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

Motorlu Taşıtlar Vergisi, her yıl iki eşit taksit halinde ödeniyor.

1. taksit: Ocak

2. taksit: Temmuz

Ödemelerin gecikmesi durumunda borç vergi dairesi tarafından takibe alınıyor ve aylık yüzde 1,4 gecikme faizi uygulanıyor.