Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ün ortaya koyduğu projeksiyona göre, 2025 yılı yeniden değerleme oranının yüzde 45 civarında olacağı öngörülüyor.

Bu oran, birçok vergi ve harç kaleminde önemli zamlar anlamına geliyor. Yeniden değerleme oranı, Türkiye'deki enflasyon, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) ve yurtiçi maliyet artışlarına bağlı olarak belirleniyor.Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına uygulanan IMEI kayıt ücreti, son yıllarda büyük bir hızla artıyor. 2024 yılında 31.692 TL olarak belirlenen bu ücret, 2025 yılında yüzde 45 artışla 45.953 TL'ye yükselecek. IMEI kayıt ücreti artışı, Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YDO) dikkate alınarak hesaplanıyor.

IMEI kayıt ücretinin yanı sıra Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) de ciddi bir artış bekleniyor. 2024 yılında 1600 cc motor hacmine sahip araçlar için 5.851 TL olan MTV, 2025 yılında yüzde 45 artışla 8.484 TL'ye çıkacak. MTV, motorlu taşıt sahipleri için önemli bir maliyet kalemi olmaya devam edecek.

2024 yılında 500 TL olan yurt dışı çıkış harcı, 2025 yılı itibarıyla %44’lük bir artışla 720 TL olacak. Bu artış, sık sık yurt dışına seyahat edenler için ciddi bir ek maliyet oluşturacak.

B sınıfı ehliyet harcı da 2025 yılında önemli bir artış gösterecek. 2024 yılında 3.945,40 TL olan bu harç, yüzde 45’lik artışla 5.720,80 TL'ye çıkacak. Bunun yanında, pasaport harçlarına da 2025 yılında ciddi bir zam gelecek.